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Cultura Digital

Apresentação capixaba integra programação de série do Itaú Cultural

Em "Espaços Perecíveis de Liberdade", Castiel Vitorino é a única capixaba no projeto "Cena Agora - Arte & Ciência", que reúne duas mesas e 12 cenas culturais

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2021 às 14:00
Capixaba Castiel Vitorino participa de série do Itaú Cultural
Capixaba Castiel Vitorino participa de série do Itaú Cultural Crédito: Divulgação/Itaú Cultural
Com a performance intitulada "Espaços Perecíveis de Liberdade", a capixaba Castiel Vitorino terá sua apresentação transmitida no projeto Cena Agora, realizado pelo Itaú Cultural. A série será aberta nesta quinta-feira (08), Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, e segue até o dia 18 deste mês.
De acordo com a programação, a participação de Castiel acontecerá no último dia do evento, 18 de julho, um domingo, às 19h. Em "Espaços Perecíveis de Liberdade", a artista reflete sobre a relação do seu corpo com os minerais.
A sinopse indica que "na cena, as luminosidades e as escuridões, em Boituva, são presságios. A partir de então, foram criados templos efêmeros, para se cultuar o acaso". Após a apresentação, haverá um bate-papo com o elenco.
  • Castiel Vitorino Brasileiro (ES), na performance "Espaços Perecíveis de Liberdade"
  • QUANDO: domingo (18), a partir das 19h
  • DURAÇÃO: 15 minutos
  • PLATEIA VIRTUAL: 270 lugares
  • CLASSIFICAÇÃO: 12 anos (para melhor fruição da obra)
  • ONDE ASSISTIR: Pela plataforma Zoom. Ingressos via plataforma Sympla

PROJETO REÚNE ARTE E CIÊNCIA

Depois de abordar o Nordeste, a atividade, desta vez, é voltada à relação da ciência com as artes. Tendo como provocação a temática Corpxs Reagentes, Existências em Crise, o "Cena Agora – Arte & Ciência" reúne duas mesas e 12 cenas de, no máximo, 15 minutos, nas quais artistas convidados colocam em pauta e no palco diferentes olhares sobre o diálogo entre esses dois segmentos, em uma relação direta também com a atualidade.
Realizadas dentro do Palco Virtual do Itaú Cultural, as atividades são on-line e gratuitas, acontecendo sempre de quinta-feira a sábado, às 20h, e no domingo, às 19h, pela plataforma Zoom.
Todas as apresentações são seguidas por conversas com os elencos e mediadores, que nesta edição do "Cena Agora" acompanharam o processo criativo dos artistas para a criação de cenas inéditas. Os ingressos devem ser reservados via Sympla – mais informações em www.itaucultural.org.br.

PROGRAMAÇÃO

  • SEMANA 1

  • 8 de julho, quinta-feira, 20h

  • Mesa Como pensar arte e ciência em um mundo complexo?
  • Com Helena Nader (SP) e Rejane Cantoni (SP). Mediação de Jader Rosa (SP)
  • Duração: 120 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • 9 de julho, sexta-feira, 20h

  • In Vitro
  • Com Flávia Pinheiro (PE)
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Walmeri Ribeiro
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • Dez
  • Com Júlia Abs (SP)
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Walmeri Ribeiro
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • 10 de julho, sábado, 20h

  • A Extinção é a Regra. A Sobrevivência é a Exceção
  • Com Núcleo Arte e Ciência no Palco (SP)
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Thais Medeiros
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • Sua Companhia
  • Com Ciênica (RJ)
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Thais Medeiros
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • 11 de julho, domingo, 19h

  • Fábulas Antropofágicas para Dias Fascistas: A Raposa no Divã
  • Com Pigmalião (MG)
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Ricardo Laganaro (SP)
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • Memórias Enferrujadas
  • Com De Pernas Pro Ar (RS)
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Ricardo Laganaro (SP)
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • SEMANA 2

  • 15 de julho, quinta-feira, 20h

  • Mesa Experiências artísticas, obras científicas - um debate sobre a fricção entre arte e ciência
  • Com Kananda Eller (BA), Letícia Guimarães (RJ) e Marcus Vale (CE). Mediação de Leonardo Moreira (RJ)
  • Duração: 90 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • 16 de julho, sexta-feira, 20h

  • O futuro não é depois: uma performance palestrativa sobre Cazuza e Herbert Daniel
  • Com Fabiano Dadado de Freitas (RJ) e Ronaldo Serruya (SP)
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Dodi Leal (BA)
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • Das Águas que Atravesso: Um Diário de Vida que Ancoro
  • Com Renata Meiga (SP) e Jhoao Junnior (RN/SP)
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Dodi Leal (BA)
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • 17 de julho, sábado, 20h

  • Figura Humana
  • Com Tercer Abstracto (Brasil/Chile)
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Cau Vianna (SP)
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • Corpos Aleatórios ou Sobre a aparente aleatoriedade da vida
  • De AntiKatártiKa Teatral (AKK), com Cau Vianna, Nelson Baskeville e Raimo Benedetti
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Cau Vianna (SP)
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • 18 de julho, domingo, 19h

  • Não se Pode Tocar, Está em Mim, Está em Nós
  • Com Territórios Sensíveis (RJ)
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Emerson Uýra (PA)
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • Espaços Perecíveis de Liberdade
  • Com Castiel Vitorino Brasileiro (ES)
  • Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Emerson Uýra (PA)
  • Duração: 15 minutos
  • Capacidade: 270 lugares

  • Ficha técnica:
  • Templos, direção e montagem: Castiel Vitorini Brasileiro
  • Fotografia: Castiel Vitorino Brasileiro e Roger Ghil
  • Produção, finalização: Roger Ghil
  • Indumentária: Rainha F
  • Agradecimento: Família Alves Avila

  • Informações gerais: No site do Itaú Cultural: www.itaucultural.org.br 

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