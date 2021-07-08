Apresentação capixaba integra programação de série do Itaú Cultural

Capixaba Castiel Vitorino participa de série do Itaú Cultural Crédito: Divulgação/Itaú Cultural

Com a performance intitulada "Espaços Perecíveis de Liberdade", a capixaba Castiel Vitorino terá sua apresentação transmitida no projeto Cena Agora, realizado pelo Itaú Cultural. A série será aberta nesta quinta-feira (08), Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, e segue até o dia 18 deste mês.

De acordo com a programação, a participação de Castiel acontecerá no último dia do evento, 18 de julho, um domingo, às 19h. Em "Espaços Perecíveis de Liberdade", a artista reflete sobre a relação do seu corpo com os minerais.

A sinopse indica que "na cena, as luminosidades e as escuridões, em Boituva, são presságios. A partir de então, foram criados templos efêmeros, para se cultuar o acaso". Após a apresentação, haverá um bate-papo com o elenco.

Castiel Vitorino Brasileiro (ES), na performance "Espaços Perecíveis de Liberdade"

QUANDO : domingo (18), a partir das 19h

: domingo (18), a partir das 19h DURAÇÃO: 15 minutos

15 minutos PLATEIA VIRTUAL: 270 lugares

270 lugares CLASSIFICAÇÃO: 12 anos (para melhor fruição da obra)

12 anos (para melhor fruição da obra) ONDE ASSISTIR: Pela plataforma Zoom. Ingressos via plataforma Sympla

PROJETO REÚNE ARTE E CIÊNCIA

Depois de abordar o Nordeste, a atividade, desta vez, é voltada à relação da ciência com as artes. Tendo como provocação a temática Corpxs Reagentes, Existências em Crise, o "Cena Agora – Arte & Ciência" reúne duas mesas e 12 cenas de, no máximo, 15 minutos, nas quais artistas convidados colocam em pauta e no palco diferentes olhares sobre o diálogo entre esses dois segmentos, em uma relação direta também com a atualidade.

Realizadas dentro do Palco Virtual do Itaú Cultural, as atividades são on-line e gratuitas, acontecendo sempre de quinta-feira a sábado, às 20h, e no domingo, às 19h, pela plataforma Zoom.

Todas as apresentações são seguidas por conversas com os elencos e mediadores, que nesta edição do "Cena Agora" acompanharam o processo criativo dos artistas para a criação de cenas inéditas. Os ingressos devem ser reservados via Sympla – mais informações em www.itaucultural.org.br

PROGRAMAÇÃO