Apresentação capixaba integra programação de série do Itaú Cultural

Com a performance intitulada "Espaços Perecíveis de Liberdade", a capixaba Castiel Vitorino terá sua apresentação transmitida no projeto Cena Agora, realizado pelo Itaú Cultural. A série será aberta nesta quinta-feira (08), Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, e segue até o dia 18 deste mês.
De acordo com a programação, a participação de Castiel acontecerá no último dia do evento, 18 de julho, um domingo, às 19h. Em "Espaços Perecíveis de Liberdade", a artista reflete sobre a relação do seu corpo com os minerais.
A sinopse indica que "na cena, as luminosidades e as escuridões, em Boituva, são presságios. A partir de então, foram criados templos efêmeros, para se cultuar o acaso". Após a apresentação, haverá um bate-papo com o elenco.
- Castiel Vitorino Brasileiro (ES), na performance "Espaços Perecíveis de Liberdade"
- QUANDO: domingo (18), a partir das 19h
- DURAÇÃO: 15 minutos
- PLATEIA VIRTUAL: 270 lugares
- CLASSIFICAÇÃO: 12 anos (para melhor fruição da obra)
- ONDE ASSISTIR: Pela plataforma Zoom. Ingressos via plataforma Sympla
PROJETO REÚNE ARTE E CIÊNCIA
Depois de abordar o Nordeste, a atividade, desta vez, é voltada à relação da ciência com as artes. Tendo como provocação a temática Corpxs Reagentes, Existências em Crise, o "Cena Agora – Arte & Ciência" reúne duas mesas e 12 cenas de, no máximo, 15 minutos, nas quais artistas convidados colocam em pauta e no palco diferentes olhares sobre o diálogo entre esses dois segmentos, em uma relação direta também com a atualidade.
Realizadas dentro do Palco Virtual do Itaú Cultural, as atividades são on-line e gratuitas, acontecendo sempre de quinta-feira a sábado, às 20h, e no domingo, às 19h, pela plataforma Zoom.
Todas as apresentações são seguidas por conversas com os elencos e mediadores, que nesta edição do "Cena Agora" acompanharam o processo criativo dos artistas para a criação de cenas inéditas. Os ingressos devem ser reservados via Sympla – mais informações em www.itaucultural.org.br.
PROGRAMAÇÃO
- SEMANA 1
- 8 de julho, quinta-feira, 20h
- Mesa Como pensar arte e ciência em um mundo complexo?
- Com Helena Nader (SP) e Rejane Cantoni (SP). Mediação de Jader Rosa (SP)
- Duração: 120 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- 9 de julho, sexta-feira, 20h
- In Vitro
- Com Flávia Pinheiro (PE)
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Walmeri Ribeiro
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- Dez
- Com Júlia Abs (SP)
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Walmeri Ribeiro
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- 10 de julho, sábado, 20h
- A Extinção é a Regra. A Sobrevivência é a Exceção
- Com Núcleo Arte e Ciência no Palco (SP)
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Thais Medeiros
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- Sua Companhia
- Com Ciênica (RJ)
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Thais Medeiros
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- 11 de julho, domingo, 19h
- Fábulas Antropofágicas para Dias Fascistas: A Raposa no Divã
- Com Pigmalião (MG)
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Ricardo Laganaro (SP)
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- Memórias Enferrujadas
- Com De Pernas Pro Ar (RS)
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Ricardo Laganaro (SP)
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- SEMANA 2
- 15 de julho, quinta-feira, 20h
- Mesa Experiências artísticas, obras científicas - um debate sobre a fricção entre arte e ciência
- Com Kananda Eller (BA), Letícia Guimarães (RJ) e Marcus Vale (CE). Mediação de Leonardo Moreira (RJ)
- Duração: 90 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- 16 de julho, sexta-feira, 20h
- O futuro não é depois: uma performance palestrativa sobre Cazuza e Herbert Daniel
- Com Fabiano Dadado de Freitas (RJ) e Ronaldo Serruya (SP)
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Dodi Leal (BA)
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- Das Águas que Atravesso: Um Diário de Vida que Ancoro
- Com Renata Meiga (SP) e Jhoao Junnior (RN/SP)
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Dodi Leal (BA)
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- 17 de julho, sábado, 20h
- Figura Humana
- Com Tercer Abstracto (Brasil/Chile)
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Cau Vianna (SP)
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- Corpos Aleatórios ou Sobre a aparente aleatoriedade da vida
- De AntiKatártiKa Teatral (AKK), com Cau Vianna, Nelson Baskeville e Raimo Benedetti
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Cau Vianna (SP)
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- 18 de julho, domingo, 19h
- Não se Pode Tocar, Está em Mim, Está em Nós
- Com Territórios Sensíveis (RJ)
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Emerson Uýra (PA)
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- Espaços Perecíveis de Liberdade
- Com Castiel Vitorino Brasileiro (ES)
- Após a apresentação, acontece um bate-papo com o elenco. Mediação de Emerson Uýra (PA)
- Duração: 15 minutos
- Capacidade: 270 lugares
- Ficha técnica:
- Templos, direção e montagem: Castiel Vitorini Brasileiro
- Fotografia: Castiel Vitorino Brasileiro e Roger Ghil
- Produção, finalização: Roger Ghil
- Indumentária: Rainha F
- Agradecimento: Família Alves Avila
- Informações gerais: No site do Itaú Cultural: www.itaucultural.org.br