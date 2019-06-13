Após o "The Voice Kids", Jeremias volta à TV e inicia gravação de CD

Jeremias Reis, vencedor do "The Voice Kids" Crédito: Reprodução/Instragram @cantorjeremiasreisoficial

A carreira de Jeremias Reis, o capixaba campeão do "The Voice Kids 2019", continua de vento em popa. Dois meses após vencer o reality musical da TV Gazeta - com 58,19% dos votos do público -, o morador da Serra afirma que o seu dia a dia ainda está muito corrido.

Para quem está com saudades de ver o guri na telinha, ele, em breve, estará de volta em outra atração da Rede Globo: o programa "Super Chefinhos", do "Mais Você". A atração comandada por Ana Maria Braga deve estrear em julho.

"São mais de três shows por semana. Além disso, tenho que me dividir entre a escola e os ensaios para a gravação do CD. Não está dando tempo para nada. Tento, pelo menos, continuar vendo os meus amigos mais próximos. A relação de carinho com eles não vai mudar nunca", conta o garoto em entrevista ao Gazeta Online.

Sobre cozinhar em rede nacional, Jeremias diz que está pronto. "Sei fazer o básico na cozinha, tipo arroz, fritar ovo e cozinhar frango. Só para não passar fome mesmo", brinca, contando que esta feliz pela oportunidade de ter aulas com renomados chefes e por aprender a fazer pratos sofisticados. "Será um barato. Quero que comece logo".

FUTURO DA CARREIRA

15/04/2019 - Jeremias Reis comemora a vitória no The Voice Kids e a agenda lotada Crédito: Vitor Jubini

Além do prêmio de R$ 250 mil por ter vencido o "The Voice Kids", o cantor mirim também vai assinar um contrato com a Universal Music, além da chance de gravar uma música em parceria com Simone & Simaria, suas técnicas no programa. "Estou indo no final do mês para o Rio de Janeiro assinar o contrato com a gravadora. Será um CD gospel, que contará com músicas de gente boa do gênero, como Clóvis Pinho", adianta.

Sobre a relação com Simone & Simaria, o garoto diz que eles não se falam com frequência, mas o carinho que sente pela dupla e a gratidão pela oportunidade de ter passado o programa com elas continuam. "A gente se curte muito. Tanto que a participação que eu farei na gravação do DVD delas ainda está de pé. Será uma oportunidade única para a minha carreira", comemora.

Evangélico fervoroso, ele afirma ainda frequentar os cultos semanalmente. "Cantar na igreja é um prazer, me faz ficar cada vez mais perto de Deus e agradecer a oportunidade que ele está me dando", diz ele, afirmando que cantar é o que ele saber fazer de melhor.

"Estou adorando os vários convites que venho recebendo. Já me apresentei em muitas cidades do Espírito Santo. Até o final do ano, começarei a viajar para fora do Estado. Já tem shows agendados para Minas Gerais, Rio de Janeiro e até para o Amazonas. Farei um dueto com Raylla Araújo, que disputou a final do 'The Voice' comigo", adianta. E os shows realmente não param de surgir. Na próxima semana, o cantor será uma das atrações da Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa.

ATAQUE NO INSTAGRAM

Instagram, que foi atacada por hackers no mês passado. "Desistimos dela. Resolvemos abrir uma nova página. Vou interagir mais com os fãs, postar mais fotos e mais vídeos", planeja. Os séquitos do menino já podem interagir com ele pelo Jeremias conta com não conseguiu recuperar a conta noque foi atacada por hackers no mês passado. "Desistimos dela. Resolvemos abrir uma nova página. Vou interagir mais com os fãs, postar mais fotos e mais vídeos", planeja. Os séquitos do menino já podem interagir com ele pelo novo Instagram . A página, por enquanto, conta com seis novas postagens e quase seis mil seguidores.

Quando venceu o reality global, ele confessou, também em entrevista ao Gazeta Online, que seu sonho era ganhar um Iphone. O desejo, claro, foi realizado. "Minha mãe me deu um Iphone 7 plus. Ele é incrível e tem vários aplicativos que podem me ajudar na música", comemora.