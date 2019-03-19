Após Fernando Rocha, Mariana Ferrão também deixa "Bem Estar" e Globo

Mariana Ferrão deixa o Bem Estar após oito anos no ar Crédito: Ramón Vasconcelos/ TV Globo

Após oito anos, o "Bem Estar, da TV Globo, está sem seus apresentadores oficiais. Depois da saída de Fernando Rocha - dispensado do programa em fevereiro mas com contrato até agosto na emissora -, Mariana Ferrão está fora do programa matinal.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo", o contrato de Mariana Ferrão com a emissora vence no fim do mês e ela não quis renovar. Michelle Loreto, que já se configurava como a substituta oficial, deve assumir a posição no "Bem Estar".

"A jornalista Michelle Loreto seguirá à frente do 'Bem Estar', já que Mariana Ferrão, cujo contrato vence no fim do mês, optou pela não renovação e está de saída da Globo", informou a Globo em nota.

Michelle Loreto vai assumir o lugar de Mariana Ferrão no Bem Estar Crédito: Ellen Soares/TV Globo