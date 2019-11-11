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Saúde

Após afastamento, Laura Cardoso deve voltar às gravações de novela

Ausência recente da atriz fez com que cenas passassem por 'pequenos ajustes sem prejuízo à novela', diz Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 20:13

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 20:13

A atriz Laura Cardoso Crédito: Raquel Cunha/TV Globo
A atriz Laura Cardoso deve voltar a gravar as cenas de sua personagem, Matilde, na novela A Dona do Pedaço ainda nesta semana, informou a TV Globo nesta segunda-feira, 11. De acordo com a assessoria de imprensa da emissora, foram feitos "pequenos ajustes sem prejuízo para a novela", após um período de afastamento de Laura.
Questionada se a motivação estaria ligada à saúde da atriz, a emissora informa que não possui detalhes e que se tratou de motivo "pessoal".
Na novela, Laura Cardoso dá vida a Matilde, avó de Joana (Bruna Hamú), que sofre com problemas de memória e está ligada de forma misteriosa a personagens como Maria da Paz (Juliana Paes), Eusébio (Marco Nanini) e Dodô (Rosi Campos).
A atriz 'conseguiu o papel' após uma 'reclamação' sobre o fato de estar longe da novela.

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Laura Cardoso chegou a ser chamada para viver a personagem Cornélia, que, posteriormente, ficou a cargo de Betty Faria. Na trama, a personagem era tratada como a mãe de Eusébio (Marco Nanini) nos primeiros capítulos. Posteriormente, foi informado que Cornélia era, na verdade, sua irmã, que havia lhe criado desde pequeno.
Em julho deste ano, Laura Cardoso deu uma entrevista ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, falando sobre sua insatisfação em ficar de fora de A Dona do Pedaço. "Eu recebi o convite pra fazer a novela. Não sei, de repente eles acharam que o papel ia me cansar, me esgotar. Eu não gostei. Eu queria fazer", afirmou, na ocasião.
Em setembro, ela foi anunciada como reforço da novela.

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