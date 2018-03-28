Aos 90 anos, Laura Cardoso renova contrato com a Globo ate 2022

Aos 90 anos, a atriz Laura Cardoso, que está mais na ativa do que nunca, acaba de renovar seu contrato com a Globo, onde - agora - ficará até 2022. Ao lado dos veteranos Lima Duarte e Fernanda Montenegro, ela forma a trinca de ouro da atual novela das nove, "O Outro Lado do Paraíso". Na trama, Laura é Caetana, uma ex-prostituta.
Segundo informações do jornalista Flávio Ricco, a emissora surpreendeu ao renovar o contrato de Laura por um período mais longo. Ela estreou na TV Tupi, em 1952, na novela "Tribunal do Coração".