Laura Cardoso: "Artista não gosta de ser poupado, quer trabalhar"

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Laura Cardoso, 91, revelou sua insatisfação com a Globo após ter ficado de fora do elenco da atual novela das 9 da emissora, A Dona do Pedaço, em entrevista ao A Tarde É Sua que foi ao ar na última terça-feira, 30. A atriz, 91, revelou sua insatisfação com aapós ter ficado de fora do elenco da atual novela das 9 da emissora,, em entrevista ao A Tarde É Sua que foi ao ar na última terça-feira, 30.

"Eu recebi o convite pra fazer a novela. Não sei, de repente eles acharam que o papel ia me cansar, me esgotar. Eu não gostei. Eu queria fazer", afirmou a atriz.

Segundo Laura Cardoso, ela teria sido chamada para viver a personagem Cornélia, que, posteriormente, ficou a cargo de Betty Faria em de A Dona do Pedaço. Na trama, a personagem vive a irmã de Eusébio (Marco Nanini), que criou o personagem desde criança.

"Fizeram para o bem, para poupar o ator, a atriz... Mas acho que o ator não gosta de ser poupado. O artista quer trabalhar, quer fazer um papel, um personagem", continuou.