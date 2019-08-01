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Laura Cardoso: "Artista não gosta de ser poupado, quer trabalhar"

Atriz de 91 anos lamentou não ter sido chamada para "A Dona do Pedaço"

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 12:47

Publicado em 

01 ago 2019 às 12:47
Crédito: Reprodução/Instagram @artescetera
A atriz Laura Cardoso, 91, revelou sua insatisfação com a Globo após ter ficado de fora do elenco da atual novela das 9 da emissora, A Dona do Pedaço, em entrevista ao A Tarde É Sua que foi ao ar na última terça-feira, 30.
"Eu recebi o convite pra fazer a novela. Não sei, de repente eles acharam que o papel ia me cansar, me esgotar. Eu não gostei. Eu queria fazer", afirmou a atriz.
Segundo Laura Cardoso, ela teria sido chamada para viver a personagem Cornélia, que, posteriormente, ficou a cargo de Betty Faria em de A Dona do Pedaço. Na trama, a personagem vive a irmã de Eusébio (Marco Nanini), que criou o personagem desde criança.
"Fizeram para o bem, para poupar o ator, a atriz... Mas acho que o ator não gosta de ser poupado. O artista quer trabalhar, quer fazer um papel, um personagem", continuou.
Ela ainda fez questão de ressaltar o profissionalismo da emissora na hora de lhe dar a notícia, segundo a sua visão: "Foram muito educados, muito gentis. A Globo sempre é uma mãe pra mim. Alegaram que talvez eu me cansasse, me esgotasse."

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