Anitta ensinou português para Madonna e chorou ao ouvir música

Anitta no clipe de Banana, música do álbum Kisses Crédito: Divulgação

Anitta, 26, contou que teve de ajudar Madonna, 60, com a pronúncia do idioma português para a gravação da música "Faz Gostoso", funk que fará parte do novo álbum da cantora americana, 'Madame X', com lançamento programado para 14 de julho. , 26, contou que teve de ajudar, 60, com a pronúncia do idioma português para a gravação da música "Faz Gostoso", funk que fará parte do novo álbum da cantora americana, 'Madame X', com lançamento programado para 14 de julho.

SBT. "Tive que estar lá no momento que ela gravava para dizer: 'Ó, essa palavra pronuncia assim ou assado'. E era horrível. Ela me falava: 'Se eu fizer errado me corrige'. E eu pensava: 'Como é que vou corrigir essa mulher?' Foi tenso, mas incrível", revelou a brasileira em entrevista a Leo Dias, veiculada nesta sexta (19) no programa Fofocalizando, do

A brasileira também contou que chorou muito ao ouvir pela primeira vez como ficou a parceria entre as duas em "Faz Gostoso", funk cantado em português. "Era um choro para tudo. Uma emoção por milhares de motivos. Primeiro por estar com ela, ser reconhecida e ter sido convidada. Segundo por ser uma música em português. E terceiro por ser um funk. Isso representa muito. Muitas pessoas do movimento funk irão se beneficiar comigo", disse.

Anitta disse, ainda, que o convite para que ela participasse do álbum de Madonna surgiu da própria cantora americana, por meio de uma ligação de vídeo pelo celular. "Fingi tranquilidade, mas estava de verdade nervosíssima. Quando desligou, eu me joguei no chão e gritei."

Questionada sobre as ameaças que o seu cachorro, Plínio, recebeu nas redes sociais nos últimos dias, Anitta afirmou que prefere não dar importância às críticas. "É a internet, né? Nem dou relevância. Ainda bem que meu cachorro não entende nada, ele segue a vida, e eu também."