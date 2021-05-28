Adjunta de Mario Frias anuncia que deixa cargo na Cultura sob Bolsonaro

O secretário especial de Cultura, Mário Frias, a adjunta da pasta, Andrea Abrão Paes Leme, e a mulher de Frias, Juliana Frias Crédito: Reprodução/Juliana Frias no Instagram

A advogada Andrea Abrão Paes Leme anunciou em rede social que está de saída da Secretaria Especial da Cultura, chefiada pelo ator Mario Frias.

"Findei esta semana minha estadia como secretária especial adjunta da Cultura. Foram 13 meses intensos em que procurei levar a minha experiência em gestão, implementar novos processos, fluxos e objetivos. Aprendi um novo saber e conheci excelentes profissionais, cientes de seus deveres e habilidosos para darem sequência ao que implementamos juntos. Não foi uma decisão fácil, confesso, os vínculos se formam, mas as excelentes lembranças ficam para sempre. Agradeço a confiança de todos", postou Paes Leme.

Antes de dirigir o Departamento do Sistema Nacional da Cultura, de abril até agora, diz já ter passado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela Empresa de Planejamento e Logística, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e pela Ferrovia Paulista S/A, nos anos 1990.