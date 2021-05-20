Mario Frias vai a Veneza sem saber quem é Lina Bo Bardi, grande estrela da Bienal

MF - A própria Bienal de São Paulo tem o histórico dela. Obviamente, o nosso papel não é fazer análise subjetiva. Mas é uma verba pública, então temos também que saber para onde está indo. É aquela velha história, dinheiro para a cultura tem que ser investido em cultura. Que a gente faça nosso ativismo ou lute para nossos direitos em outra área, ou que você invista o seu próprio recurso. Aqui é dinheiro público, então a gente tem que respeitar. Não é à toa que tem essa bandeira linda aí na frente [bandeira do Brasil no mastro em frente ao pavilhão] e está escrito "Brasil" no pavilhão. Esse é o ponto de vista da Secretaria. Mas a gente, em momento nenhum, fez nenhum tipo de análise subjetiva do que é o conteúdo. O artista é livre.