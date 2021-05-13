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Secretário da Cultura

Mario Frias tem novo princípio de infarto e é levado a hospital de Brasília

O Secretário Especial da Cultura, Mario Frias, deu entrada em um hospital em Brasília nesta quarta à tarde, com suspeita de princípio de infarto e angina aguda, que é o estreitamento das artérias que conduzem sangue ao coração.

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 08:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2021 às 08:24
Mario Frias estrelou o primeiro vídeo do governo federal com o tema
Mario Frias tem novo princípio de infarto e é levado a hospital de Brasília Crédito: Secom no Twitter | Arquivo
O Secretário Especial da Cultura, Mario Frias, deu entrada num hospital em Brasília nesta quarta à tarde, com suspeita de princípio de infarto e angina aguda, que é o estreitamento das artérias que conduzem sangue ao coração.
A informação foi publicada no Twitter da Secretaria Especial da Cultura. Uma atualização do boletim médico está prevista para esta quinta (13), de acordo com a pasta.
André Porciuncula, o secretário federal de fomento às artes, afirmou em seu Twitter que Frias está bem e que fará um cateterismo para descartar lesões. "Guerreiro forte cai em pé!!!", postou.
A mulher de Frias, Juliana, agradeceu aos pensamentos positivos dedicados ao secretário.
Este é o segundo princípio de infarto que Frias, de 49 anos, tem desde dezembro --o anterior foi no dia 11 daquele mês, e ele também passou por cateterismo depois de ser levado às pressas para o hospital. O servidor ficou três dias internado e colocou dois stents.
Frias tem uma viagem prevista entre 18 e 24 de maio para participar da abertura da exposição do pavilhão brasileiro na 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, na Itália.
Na semana passada, ele e Porcincula participaram de uma live sobre projetos culturais de artistas cristãos, ocasião em que Frias disse que "o governo federal não tem obrigação de bancar marmanjo" com o dinheiro público obtido pelo mecanismo.

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