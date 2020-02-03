16 músicas prometem disputar título de hit do carnaval 2020. Ouça

Camila Braga com Thiaguinho MT e JS O Mão de Ouro, donos do sucesso "Tudo Ok (Brota no Bailão)" Crédito: Reprodução/Instagram

Maquiagem, ok. Fantasia, ok. Brota na avenida, que o carnaval começa no próximo dia 21 de fevereiro. E além de plumas, paetês e muito glitter, as ruas serão invadidas por músicas que prometem tocar bastante  naquela vibe em que o dedo chega a "gritar" no repeat  e, daí, serem eleitas pelo povo como "a música" do carnaval 2020.

Como em todos os anos, os artistas começaram a lançar suas apostas para hit bem antes da folia, para que o público chegue à folia com a letra de cor. É o caso de Ivete Sangalo, que trouxe "O Mundo Vai". A canção promete levantar a galera, tanto a que seguir a musa baiana atrás do trio elétrico quanto em todos os cantos do país.

"É o tipo de música de que eu gosto, música de carnaval, feliz, pra frente. Aposto muito nessa canção, já cantei ela em meus últimos shows e a recepção tem sido maravilhosa", comemorou Ivete, durante o lançamento oficial da música.

Ivete Sangalo no clipe de "O Mundo Vai" Crédito: Divulgação

Lexa, Pocah, Claudia Leitte, Daniela Mercury e outros artistas também entram na onda e começam a apresentar suas apostas. A Sapequinha, por exemplo, que apresentou "Só Depois do Carnaval", em 2019, veio neste ano com "Aquecimento da Lexa" como prévia para "Treme Tudo", que tem lançamento marcado para a próxima sexta-feira (7).

Mas, além dos lançamentos, existem canções cujo sucesso ultrapassou as férias de verão e seguem na boca do povo com tudo para bombar. O gerente de rádios da Rede Gazeta, Renan Faé, garante que os hits do carnaval deste ano serão "Tudo Ok (Brota no Bailão)", de Thiaguinho MT, com participação de Mila e JS Mão de Ouro ; "Sentadão", de Pedro Sampaio e Felipe Original; e "Contatinho", de Léo Santana com Anitta.

"As três já estão na boca da galera. Todas têm coreografias que envolvem as pessoas", explica Renan, garantindo que todas estarão no Varandão Litoral, no Sambão do Povo, durante o Carnaval de Vitória.

As três foram lançadas ainda em 2019  duas em dezembro e uma já num distante outubro  e rompem a linha do tempo das férias, chegando à folia. Das três, a grande aposta de Renan para levar o título é a canção de Thiaguinho MT. É o que o público vem mostrando. "Tudo Ok" explodiu e aparece em primeiro lugar na playlist Top Brasil e em segundo no Top 50, do serviço de streaming Spotify.

O DIVIRTA-SE apresenta 16 apostas para a música do carnaval 2020. Confira abaixo:

"TUDO OK (BROTA NO BAILÃO)" - THIAGUINHO MT, MILA E JS MÃO DE OURO

"SENTADÃO" - PEDRO SAMPAIO, FELIPE ORIGINAL E JS MÃO DE OURO

"O MUNDO VAI" - IVETE SANGALO

"AQUECIMENTO DA LEXA" - LEXA

"CARNAVAL CHEGANDO" - RENNAN DA PENHA E POCAH

"PERIGOSINHA" - CLAUDIA LEITTE

"AMOR DE QUE" - PABLLO VITTAR

"CONFETE E SERPENTINA" - DANIELA MERCURY

"JOGAÇÃO" - ANITTA

"CONTATINHO" - ANITTA E LEO SANTANA

"HIT DO CARNAVAL" - KAYA CONKY, POTYGUARA BARDO E CYBERKILLS

"COMBATCHY" - ANITTA, LEXA, LUISA SONZA E MC REBECCA

"TÁ QUENTE" - PSIRICO

"HIT CONTAGIANTE" - FELIPE ORIGINAL, KEVIN O CHRIS E JS

"PORTABILIDADE" - BELL MARQUES

"EU NÃO VIVO SEM ELA (EU TE AMO PUTARIA)" - LÉO SANTANA