Vencedor do Oscar 2021, "Nomadland" estreia no ES; confira os horários

Frances McDormand em cena de 'Nomadland', de Chloé Zhao Crédito: Cor Cordium Productions

Longa vencedor do Oscar 2021 de Melhor Filme, "Nomadland" (finalmente) estreia nesta quinta-feira (15) no Espírito Santo. A obra é dirigida por Chloé Zhao, também conhecida por seu trabalho no premiado “The Rider” (2017) e que vai comandar o esperado novo filme da Marvel, "Os Eternos", que estreia em novembro. A cineasta chinesa, que ainda atua como roteirista e produtora, ganhou uma estatueta de Melhor Direção por seu trabalho no filme que entra em cartaz no Cine Jardins, em Vitória.

Baseada no livro homônimo de Jessica Brurder, a narrativa gira em torno da personagem Fern, interpretada com brilhantismo por Frances McDorman. A atriz fez um marco histórico no Oscar, se tornando a primeira mulher a levar duas estatuetas de uma única vez, pela produção e atuação no filme, respectivamente.

Na trama, a protagonista é uma viúva de 60 anos, que, com sua van, cai na estrada durante a Grande Depressão, se tornando uma espécie de nômade moderna, no meio Oeste norte-americano.

O trabalho, lançado em abril de 2021 no Brasil, chega às telonas do Estado marcando a volta do Cine Jardins, localizado em Jardim da Penha, Vitória. O cinema, caracterizado pela exibição de obras internacionais de destaque, estava com atividades apenas on-line até então, trazendo informações sobre cinema em seu novo site. Agora, o local reabre, para a alegria dos cinéfilos.

Visando a segurança em meio à pandemia, o cinema estará trabalhando apenas com 40% de ocupação e com poltronas numeradas. Distanciamento social, uso de máscara e de álcool 70º também fazem parte das precauções.

FUNCIONAMENTO DOS CINEMAS

63º Mapa de Risco contra a Covid-19 , documento divulgado semanalmente pelo governador Renato Casagrande (PSB), mostra um ES com cada vez menos contágio. Sem municípios em risco alto, enquanto o documento vigorar, o Estado segue sem restrições de abertura de todas as salas de exibição.

Ao todo, são dezessete cinemas abertos: Cinemark Vitória; Cinemark Vila Velha; Cinépolis Moxuara; Cinesystem; Cinesercla Montserrat; Cinesercla Linhares; Cine Jardins; Cine Unimed; Cine Gama; Cinemagic Norte Sul; Cine Via Sul; Multiplex Araújo; Cine Ritz Guarapari; Cine Ritz Aracruz; Cine Ritz Conceição; Cine Ritz Piúma; e Cine Ritz Perim.

Embora possam exercer suas atividades, algumas salas seguem fechadas. Em Vila Velha, o Kinoplex Praia da Costa se mantém fechado, assim como Cine São Mateus, no Norte do Espírito Santo - ambos passam por reformas. Em Vitória, Cine Metrópolis informou que não tem previsão de abertura, afirmando que irão seguir os protocolos da UFES.

PRÉ-ESTREIA

UM LUGAR SILENCIOSO 2

97 min/ Suspense, Fantasia, Terror



Direção:John Krasinski/ Elenco: Emily Blunt, John Krasinski, Cillian Murphy

Sinopse: Em "Um Lugar Silencioso - Parte 2", logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 18h40, 21h10 (quarta).

18h40, 21h10 (quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 21h10(quarta); 18h40 (dub)(quarta).

21h10(quarta); 18h40 (dub)(quarta). Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 16h30, 19h, 21h30 (quarta).

16h30, 19h, 21h30 (quarta). Cinemagic Norte Sul, sala 4: 18h10 (dub); 20h20.

18h10 (dub); 20h20. Cinesystem Boulevard, sala 3 (dub): 20h30 (quarta). Sala 6 (dub): 19h30, 21h40 (quarta).

20h30 (quarta). 19h30, 21h40 (quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 21h40 (quarta).

21h40 (quarta). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 21h10.

21h10. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (quarta).

21h (quarta). Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 15h20, 17h25, 19h30, 21h35 (quarta). Sala 2 (dub): 19h.

ESTREIA

NOMADLAND

108 min/ Drama



Dierção: Chloé Zhao/ Elenco: Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest

Sinopse: Em "Nomadland", após o colapso econômico de uma cidade na zona rural de Nevada, nos Estados Unidos, Fern (Frances McDormand), uma mulher de 60 anos, entra em sua van e parte para a estrada, vivendo uma vida fora da sociedade convencional como uma nômade moderna.

HORÁRIOS

Cine Jardins, sala 1: 16h45, 20h30.

SPACE JAM: UM NOVO LEGADO

116 min/ Animação, Comédia, Família



Direção: Malcolm D. Lee/ Elenco: LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green

Sinopse: Em "Space Jam: Um Novo Legado", a inteligência artificial Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da série "Looney Tunes". Para resgatar seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, Lebron terá a ajuda de Pernalonga, Patolino e Lola Bunny, dentre outros personagens.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 14h10, 17h20. Sala 8 (dub): 13h,16h, 18h50, 21h40 (sexta e sábado); 15h, 18h, 20h50 (exceto sexta e sábado).

14h10, 17h20. 13h,16h, 18h50, 21h40 (sexta e sábado); 15h, 18h, 20h50 (exceto sexta e sábado). Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 20h40 (exceto sexta e sábado); 21h40 (sexta e sábado); 13h10, 16h, 18h50 (dub)(sexta e sábado); 15h, 17h50 (exceto sexta e sábado).

20h40 (exceto sexta e sábado); 21h40 (sexta e sábado); 13h10, 16h, 18h50 (dub)(sexta e sábado); 15h, 17h50 (exceto sexta e sábado). Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 13h (sábado e domingo); 15h40, 18h20, 21h. Sala 4 (dub): 16h20, 19h (exceto quarta).

13h (sábado e domingo); 15h40, 18h20, 21h. 16h20, 19h (exceto quarta). Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 14h20, 16h35, 18h50.

14h20, 16h35, 18h50. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 15h45, 17h50, 20h.

15h45, 17h50, 20h. Cinersercla Linhares, sala 1 (dub): 15h45, 17h50, 20h.

15h45, 17h50, 20h. Cinesystem Boulevard, sala 1 (dub): 16h, 18h30, 20h50.

16h, 18h30, 20h50. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h40, 19h.

16h40, 19h. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 17h (exceto segunda).

17h (exceto segunda). Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 16h30, 18h45, 21h.

16h30, 18h45, 21h. Cine Ritz Piúma (dub): 17h, 19h.

17h, 19h. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h, 21h10 (exceto quarta); 19h (quarta). Sala 3 (dub): 17h.

19h, 21h10 (exceto quarta); 19h (quarta). 17h. Cine Unimed, sala 1 (dub): 18h15, 20h30.

18h15, 20h30. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 18h30 (exceto segunda e quarta).

18h30 (exceto segunda e quarta). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 14h10, 16h35, 19h (exceto quarta); 14h10, 16h35 (quarta).

UM DIVÃ NA TUNÍSIA

89min/ Drama, Comédia



Direção: Manele Labidi/ Elenco: Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled

Sinopse: Em "Um Divã na Tunísia", após dez anos morando em Paris, Selma (Golshifteh Farahani) volta para Túnis, na Tunísia. Em casa, ela logo se vê envolvida em problemas com seus familiares, decidindo abrir um consultório de psicoterapia. Enquanto Selma tenta se acomodar, se depara com complicações crescentes que não poderia ter previsto. Não se trata apenas de encontrar pacientes interessados ​​em psicoterapia, mas também em navegar em um circo burocrático confuso a fim de conseguir os documentos certos para dirigir sua clínica.

HORÁRIOS

Cine Jardins, sala 1: 18h50. Sala 2: 16h10.

EM CARTAZ

VENEZA

91 min/ Drama



Direção: Miguel Falabella/ Elenco: Carmen Maura, Dira Paes, Eduardo Moscovis

Sinopse: Reencontrar o único homem que amou é o sonho de Gringa (Carmen Maura), dona de um bordel no interior do Brasil. Mesmo cega e muito doente, ela insiste em realizar seu último desejo: ir até Veneza para pedir perdão ao amante que abandonou, décadas atrás. Para levá-la à cidade italiana, Tonho (Eduardo Moscovis), Rita (Dira Paes) e as outras moças que trabalham para Gringa idealizam um fantástico plano com a ajuda de uma trupe circense. LEIA A CRÍTICA DO FILME.

HORÁRIOS

Cine Jardins, sala 2: 18h.

JUDAS E O MESSIAS NEGRO

126 min/ Biografia, Drama



Direção:Shaka King / Elenco: Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Martin Sheen

Sinopse: A história de ascensão e queda de Fred Hampton (Daniel Kaluuya), o ativista dos direitos dos negros e revolucionário líder do partido dos Panteras Negras. Um jovem proeminente na política, ele atrai a atenção do FBI, que com a ajuda de William O’Neal (LaKeith Stanfield) acaba infiltrando os Panteras Negras e causando o assassinato de Hampton.

HORÁRIOS

Cine Jardins, sala 2: 19h50.

VIÚVA NEGRA

134 min/ Ação, Espionagem, Aventura



Roteiro: Eric Pearson, Stan Lee/ Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Sinopse: No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte de Os Vingadores. Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 14h, 17h, 20h (exceto sexta e sábado); 14h50, 18h, 21h10 (sexta e sábado). Sala 2: 20h30 (exceto sexta e sábado); 21h30 (sexta e sábado); 14h30, 17h30 (dub) (exceto sexta e sábado); 15h30, 18h30 (sexta e sábado). Sala 5 (dub): 19h30 . Sala 7 (dub): 13h, 16h10, 18h50, 21h40.

14h, 17h, 20h (exceto sexta e sábado); 14h50, 18h, 21h10 (sexta e sábado). 20h30 (exceto sexta e sábado); 21h30 (sexta e sábado); 14h30, 17h30 (dub) (exceto sexta e sábado); 15h30, 18h30 (sexta e sábado). 19h30 13h, 16h10, 18h50, 21h40. Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (dub): 12h10, 15h10, 18h10, 21h10 (sábado); 13h50, 16h50, 20h (exceto sexta e sábado); 15h10, 18h10, 21h10 (sexta). Sala 6: 20h30 (exceto sexta e sábado); 21h30 (sexta e sábado); 14h30, 17h30 (dub)(exceto sexta e sábado); 15h30, 18h30 (dub)(sexta e sábado). Sala 7 (dub): 13h, 16h, 19h (exceto sexta e sábado); 13h40, 16h40, 20h10 (sexta e sábado).

12h10, 15h10, 18h10, 21h10 (sábado); 13h50, 16h50, 20h (exceto sexta e sábado); 15h10, 18h10, 21h10 (sexta). 20h30 (exceto sexta e sábado); 21h30 (sexta e sábado); 14h30, 17h30 (dub)(exceto sexta e sábado); 15h30, 18h30 (dub)(sexta e sábado). 13h, 16h, 19h (exceto sexta e sábado); 13h40, 16h40, 20h10 (sexta e sábado). Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 13h45 (sábado e domingo); 16h45, 19h45. Sala 3 (dub): 14h15, 17h15, 20h15. Sala 4 (dub): 21h30 (exceto quarta).

13h45 (sábado e domingo); 16h45, 19h45. 14h15, 17h15, 20h15. 21h30 (exceto quarta). Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h20, 21h40 (dub); 19h. Sala 3: 21h10. Sala 4 (dub): 18h.

16h20, 21h40 (dub); 19h. 21h10. 18h. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 15h30, 18h, 20h30. Sala 5 (dub): 18h50.

15h30, 18h, 20h30. 18h50. Cinersercla Linhares, sala 3 (dub): 15h30, 18h, 20h30.

15h30, 18h, 20h30. Cinesystem Boulevard, sala 2 (dub): 19h30. Sala 3 (dub): 15h, 17h45; 20h30 (exceto quarta). Sala 4 (dub): 15h30, 18h15, 21h.

19h30. 15h, 17h45; 20h30 (exceto quarta). 15h30, 18h15, 21h. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h30, 19h; 21h40 (quinta a terça); 14h (sábado e domingo).

16h30, 19h; 21h40 (quinta a terça); 14h (sábado e domingo). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h (exceto segunda).

19h (exceto segunda). Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 15h45, 18h30, 21h15.

15h45, 18h30, 21h15. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 16h. Sala 3 (dub): 19h10, 21h40.

16h. 19h10, 21h40. Cine Unimed, sala 3 (dub): 18h30, 21h20.

18h30, 21h20. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 18h, 21h (exceto segunda e quarta).

18h, 21h (exceto segunda e quarta). Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 15h30, 18h15 (exceto quarta). Sala 3 (dub): 13h15, 16h, 18h45, 21h30.

OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia



Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 13h30, 16h20 (exceto quarta); 13h30, 16h10 (quarta). Sala 6 (dub): 15h05, 17h30.

13h30, 16h20 (exceto quarta); 13h30, 16h10 (quarta). 15h05, 17h30. Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 12h20. Sala 8 (dub): 14h30, 17h20 (exceto quarta); 13h40, 16h10 (quarta).

12h20. 14h30, 17h20 (exceto quarta); 13h40, 16h10 (quarta). Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h (sábado e domingo).

14h (sábado e domingo). Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 14h, 16h.

14h, 16h. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h40.

15h40. Cinersercla Linhares, sala 2 (dub); 15h40.

15h40. Cinesystem Boulevard, sala 2 (dub): 15h30, 17h30.

15h30, 17h30. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 16h.

16h. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h.

17h. Cine Unimed, sala 4 (dub): 17h40.

17h40. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 16h (sábado e domingo).

16h (sábado e domingo). Cine Via Sul (dub): 17h, 19h.

17h, 19h. Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 13h30 (exceto quarta); 13h20 (quarta).

VELOZES E FURIOSOS 9

143 min/ Ação, Suspense



Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 20h20. Sala 4 (dub): 13h10, 16h30, 19h50 (exceto sexta e sábado); 14h20, 17h40, 21h (sexta e sábado).

20h20. 13h10, 16h30, 19h50 (exceto sexta e sábado); 14h20, 17h40, 21h (sexta e sábado). Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 13h30, 17h, 20h10 (exceto sexta e sábado); 14h50, 18h, 21h20 (sexta e sábado). Sala 8 (dub): 19h50.

13h30, 17h, 20h10 (exceto sexta e sábado); 14h50, 18h, 21h20 (sexta e sábado). 19h50. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 15h, 18h, 21h15.

15h, 18h, 21h15. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 15h40, 18h30, 21h20. Sala 4: 20h40.

15h40, 18h30, 21h20. 20h40. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 17h30, 20h15. Sala 5 (dub): 16h.

17h30, 20h15. 16h. Cinersercla Linhares, sala 2 (dub): 17h30, 20h15.

17h30, 20h15. Cinesystem Boulevard, sala 5 (dub): 15h15, 18h, 20h45. Sala 6 (dub): 16h30, 19h15 (exceto quarta); 16h30 (quarta).

15h15, 18h, 20h45. 16h30, 19h15 (exceto quarta); 16h30 (quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h30; 14h (sábado e domingo).

21h30; 14h (sábado e domingo). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h30 (exceto segunda).

21h30 (exceto segunda). Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 18h, 20h45.

18h, 20h45. Cine Ritz Piúma (dub): 21h.

21h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 18h50, 21h30.

18h50, 21h30. Cine Unimed, sala 2 (dub): 18h, 20h50; 15h (sábado e domingo).

18h, 20h50; 15h (sábado e domingo). Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h (exceto segunda e quarta); 16h (sábado e domingo).

21h (exceto segunda e quarta); 16h (sábado e domingo). Cine Via Sul (dub): 21h.

21h. Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 21h (exceto quarta). Sala 2 (dub): 21h25 (exceto quarta); 21h05 (quarta). Sala 4 (dub): 13h10, 16h05, 19h, 21h55.

INVOCAÇÃO DO MAL 3

112 min/ Terrror



Direção: Michael Chaves/ Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor

Sinopse: "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

HORÁRIOS:

Cine Unimed, sala 4 (dub): 19h40.

GODZILLA VS KONG

114 min/ Ação, Aventura, Ficção científica



Direção: Adam Wingard/ Elenco: Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård

Sinopse: Em "Godzilla vs Kong", duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?