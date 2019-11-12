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Cinema

'Sonic - O Filme': Internautas aprovam 'reform' do personagem

Paramount divulga trailer do longa, que passou por reformulação depois de críticas de fãs; assista ao novo trailer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 20:33

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 20:33

Novas imagens de 'Sonic - O Filme'. Paramount refez o personagem para o cinema Crédito: Divulgação
Sonic - O Filme tem estreia prevista para fevereiro de 2020, com participação de Jim Carrey, mas desde abril deste ano causa polêmica: os fãs do game não gostaram muito das primeiras imagens do personagem .
De acordo com internautas, o Sonic da live-action estava muito diferente do tradicional. O trailer foi retirado do ar para a companhia repensar a estratégia. Por causa disso, o longa, que iria estrear no dia 14 de novembro, foi adiado.

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Nesta terça-feira, 12, a Paramount Pictures divulgou um novo trailer oficial:
Após a divulgação do novo trailer, o novo Sonic foi um dos assuntos mais comentados no Twitter.
"Graças à Deus ele refez o Sonic!", comemorou uma internauta. "A internet salvou o filme do Sonic", concluiu outro.

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