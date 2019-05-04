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CINEMA

'Sonic - O Filme': diretor afirma que vai mudar visual do ouriço

Jeff Fowler não detalhou as mudanças, mas disse que elas vão acontecer após críticas do público

Publicado em 

03 mai 2019 às 21:43

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 21:43

03/05/2019 - Cena de 'Sonic - O Filme' Crédito: Courtesy Paramount Pictures and Sega of America / Divulgação
Após a divulgação do primeiro trailer de Sonic - O Filme, live-action baseado nos jogos do personagem Sonic, da Sega, muitas críticas surgiram em relação ao visual do ouriço. Por isso, o diretor Jeff Fowler disse que vai mudar as características físicas do personagem.
"Obrigado pelo apoio. E pelas críticas. A mensagem está em alto e bom tom... Vocês não estão felizes com o design (do Sonic) e querem mudanças. Isso vai acontecer. Todo mundo na Paramount e na Sega está completamente comprometido em fazer desse personagem o melhor que ele pode ser", escreveu o diretor no Twitter. Detalhes sobre quais mudanças serão feitas não foram, porém, revelados.
A história do longa tem início com o encontro entre Sonic (dublado por Ben Schwartz) e Tom Wachowski (James Marsden), dupla que promete render algumas risadas em seus encontros em cena - inclusive uma que resulta em um tranquilizante arremessado em Sonic, que finge miar como um gato.
O
Dr. Robotnik
(
Jim Carrey
) planeja capturar Sonic para usar seus poderes para dominar o mundo, o que tentará ser impedido pelos dois. O filme será lançado no Brasil em 23 de janeiro de 2020.

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