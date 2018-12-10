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CINEMA

Paramount divulga primeira imagem de 'Sonic, o Filme'; confira

Fãs destacaram aspecto mais sombrio do personagem para filme que será lançado em 2019

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 19:09
10/12/2018 - Parte do cartaz de 'Sonic, O Filme' Crédito: Twitter / @ParamountBrasil
As primeiras imagens do personagem Sonic em seu filme que misturará animação gráfica e live-action foram divulgadas pela Paramount Pictures nesta segunda-feira, 10.
O teaser de 10 segundos mostra o clássico personagem dos games da Sega em alta velocidade para, no fim, ser exibido um pôster do longa.
Sonic, O Filme tem Jim Carrey e James Marsden como nomes confirmados no elenco, está sendo feito pelos mesmos criadores de Velozes e Furiosos e Deadpool e tem estreia prevista para 11 de agosto de 2019 nos Estados Unidos.
O aspecto sombrio do simpático personagem do mundo dos games, porém, parece não ter agradado a todos os fãs. Nas redes sociais, alguns destacam certo "medo" da nova aparência do personagem, e outros atentaram também às suas fortes pernas.
Confira o teaser abaixo:

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