Prêmio Oscar recebe 32 inscrições para categoria 'Melhor Filme de Animação'

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quarta-feira, 16, ter recebido 32 inscrições de filmes que pretendem concorrer ao Oscar 2020 de Melhor Animação. A lista oficial de indicados, com cinco candidatos, será anunciada no dia 13 de janeiro de 2020.
A Academia informou que vários dos filmes inscritos ainda não preencheram totalmente os requisitos para avançar no processo de votação. Na próxima etapa, os membros das áreas de curtas-metragens e animações da Academia escolherão os 5 finalistas do prêmio.
Os títulos inscritos na categoria de animação também se qualificam para o Oscar em outras categorias, incluindo Melhor Filme. O 92º Oscar acontece no dia 9 de fevereiro de 2020, em Hollywood.
Confira a lista de filmes inscritos para a categoria 'Melhor Filme de Animação':
- Abominável;
- A Família Addams;
- Angry Birds 2;
- Another Day of Life;
- Away;
- Buñuel no labirinto das tartarugas;
- Children of the Sea;
- Dilili in Paris;
- Frozen II;
- Funan;
- Genndy Tartakovsky's 'Primal' - Tales of Savagery;
- Como Treinar O Seu Dragão 3: O Mundo Secreto;
- I Lost My Body;
- Klaus;
- The Last Fiction;
- Lego, o Filme: Parte 2;
- Marona's Fantastic Tale;
- Missing Link;
- Ne Zha;
- Okko's Inn;
- Pachamama;
- Promare;
- Rezo;
- A Vida Secreta dos Pets 2;
- Spies in Disguise;
- The Swallows of Kabul;
- This Magnificent Cake!;
- The Tower;
- Toy Story 4;
- Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris;
- Weathering with You;
- White Snake.