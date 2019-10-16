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Cinema

Prêmio Oscar recebe 32 inscrições para categoria 'Melhor Filme de Animação'

Academia irá anunciar cinco indicados no dia 13 de janeiro de 2020

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 18:30

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

16 out 2019 às 18:30
Animação Toy Story 4 Crédito: Disney/Pixar
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quarta-feira, 16, ter recebido 32 inscrições de filmes que pretendem concorrer ao Oscar 2020 de Melhor Animação. A lista oficial de indicados, com cinco candidatos, será anunciada no dia 13 de janeiro de 2020.
A Academia informou que vários dos filmes inscritos ainda não preencheram totalmente os requisitos para avançar no processo de votação. Na próxima etapa, os membros das áreas de curtas-metragens e animações da Academia escolherão os 5 finalistas do prêmio.

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Os títulos inscritos na categoria de animação também se qualificam para o Oscar em outras categorias, incluindo Melhor Filme. O 92º Oscar acontece no dia 9 de fevereiro de 2020, em Hollywood.

Confira a lista de filmes inscritos para a categoria 'Melhor Filme de Animação':

  • Abominável;
  • A Família Addams;
  • Angry Birds 2;
  • Another Day of Life;
  • Away;
  • Buñuel no labirinto das tartarugas;
  • Children of the Sea;
  • Dilili in Paris;
  • Frozen II;
  • Funan;
  • Genndy Tartakovsky's 'Primal' - Tales of Savagery;
  • Como Treinar O Seu Dragão 3: O Mundo Secreto;
  • I Lost My Body;
  • Klaus;
  • The Last Fiction;
  • Lego, o Filme: Parte 2;
  • Marona's Fantastic Tale;
  • Missing Link;
  • Ne Zha;
  • Okko's Inn;
  • Pachamama;
  • Promare;
  • Rezo;
  • A Vida Secreta dos Pets 2;
  • Spies in Disguise;
  • The Swallows of Kabul;
  • This Magnificent Cake!;
  • The Tower;
  • Toy Story 4;
  • Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris;
  • Weathering with You;
  • White Snake.

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