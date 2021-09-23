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Cinema

Novo filme da saga 'Animais Fantásticos' explorará a vida do mago Dumbledore

Longa, que se passa em parte no Rio de Janeiro, divulgou título e antecipou data de lançamento para abril de 2022

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 09:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 set 2021 às 09:20
Jude Law como Dumbledore na saga
Jude Law como Dumbledore na saga "Animais Fantásticos" Crédito: Divulgação
O terceiro filme da saga "Animais Fantásticos", que explora o universo de Harry Potter décadas antes de o bruxinho nascer, ganhou um título e antecipou a sua data de estreia. Chamado de "Os Segredos de Dumbledore", ele chegará aos cinemas dos Estados Unidos em 15 de abril do ano que vem, três meses antes do previsto. Ainda não há informações sobre o lançamento no Brasil.
O longa tem direção de David Yates, o mesmo dos quatro últimos filmes de "Harry Potter". E se debruçará sobre o personagem de Alvo Dumbledore, o misterioso e sábio diretor da escola de magia Hogwarts da franquia original. Na nova série, ele é interpretado por Jude Law.
Na trama, Dumbledore encarrega Newt Scamander -vivido pelo vencedor do Oscar Eddie Redmayne- de liderar um time em busca de velhos e novos seres extraordinários ao mesmo tempo em que enfrenta o vilão Grindelwald. A narrativa, que culmina com o envolvimento dos bruxos com a Segunda Guerra Mundial, deve passar pelo Rio de Janeiro.
Grindenwald, aliás, será interpretado por um ator diferente daquele dos dois "Animais Fantásticos" anteriores.
Antes responsável por dar vida ao personagem, Johnny Depp se afastou da produção a pedido do estúdio responsável, Warner Bros, após perder um processo de difamação no Reino Unido contra um tabloide que o chamou de "espancador de mulheres".
Foi substituído pelo dinamarquês Mads Mikkelsen, protagonista da série "Hannibal".

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