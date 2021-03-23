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Noah Centineo mostra preparação física para viver super-heróis no cinema

Ator interpretará He-Man e Esmaga-Átomo em suas próximas produções

Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 13:03
O ator Noah Centineo exibe treino de musculação
O ator Noah Centineo exibe treino de musculação Crédito: Instagram/ncentineo
O ator Noah Centineo, 24, conhecido por viver Peter Kavinsky na franquia de "Para Todos os Garotos Que Já Amei" (2018), exibiu em suas redes sociais que está treinando o físico para seus novos papéis no cinema.
Ele irá viver dois personagens do mundo dos super-heróis. Um deles será o Príncipe Adam e He-Man, no filme "Mestres do Universo", um remake do clássico de 1987. O filme será dirigido pelos irmãos Aaron e Adam Nee, e conta com Matt Holloway e Art Marcum, de "Homem de Ferro" (2008), como roteiristas.
Ele também será o Esmaga-Átomo no filme "Black Adam" ("Adão Negro", em português). O filme contara com Dwayne Johnson, 48, no elenco como Adão Negro. Nenhuma das produções possui data de estreia até o momento.
Centineo também atuou em outros longa-metragem de sucesso como "As Panteras" (2019), "Sierra Burgess é uma Loser" (2018) e "O Date Perfeito" (2019). Ele é tido como uma das grandes promessas de Hollywood.
O ator esteve no Tudum Ao Vivo, festival da Netflix sobre as atrações que fazem sucesso no streaming. No evento, ele falou sobre sua passagem pelos filmes "Para Todos os Garotos Que Já Amei" (2018) e "Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você" (2020), e a nova continuação da saga lançada em 2021.
Respondendo a um fã, ele disse que consegue ver muitos paralelos entre ele e seu personagem, principalmente porque ambos amadureceram juntos. "Foi interessante ver o Peter crescendo, sinto que eu estava crescendo também", avaliou.

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