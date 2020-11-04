'Marighella' ganha data de estreia nacional após ser adiado mais de uma vez

"Marighella", o filme dirigido por Wagner Moura, ganhou nesta quarta-feira (4) seu primeiro trailer completo e teve sua data de estreia no Brasil confirmada pela assessoria de imprensa da produção: 14 de abril de 2021.
O longa conta a história dos últimos anos de Carlos Marighella, guerrilheiro que liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil, na década de 1960. Segundo a Colunista Mônica Bergamo, o longa já está inscrito para concorrer a uma vaga para o Oscar em 2021.
O músico e ator Seu Jorge é quem faz o papel do protagonista. Também estão no elenco Bruno Gagliasso, Luiz Carlos Vasconcellos, Herson Capri, Humberto Carrão e Adriana Esteves.
"Marighella" teve sua estreia adiada várias vezes -primeiro, por problemas com a Ancine; depois, por conta da pandemia da Covid-19. Em maio, Wagner Moura disse que era "frustrante" não ter estreado o filme ainda, sendo que ele foi gravado em 2017.
No ano passado, o longa foi exibido no Festival de Berlim, onde foi aplaudido de pé pelo público e ganhou elogios por parte da crítica internacional.