Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'Marighella' ganha data de estreia nacional após ser adiado mais de uma vez

No ano passado, o longa foi exibido no Festival de Berlim, onde foi aplaudido de pé pelo público e ganhou elogios por parte da crítica internacional

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Seu Jorge e o diretor Wagner Moura no set de 'Marighella' Crédito: Divulgação
"Marighella", o filme dirigido por Wagner Moura, ganhou nesta quarta-feira (4) seu primeiro trailer completo e teve sua data de estreia no Brasil confirmada pela assessoria de imprensa da produção: 14 de abril de 2021.
O longa conta a história dos últimos anos de Carlos Marighella, guerrilheiro que liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar no Brasil, na década de 1960. Segundo a Colunista Mônica Bergamo, o longa já está inscrito para concorrer a uma vaga para o Oscar em 2021.
O músico e ator Seu Jorge é quem faz o papel do protagonista. Também estão no elenco Bruno Gagliasso, Luiz Carlos Vasconcellos, Herson Capri, Humberto Carrão e Adriana Esteves.

"Marighella" teve sua estreia adiada várias vezes -primeiro, por problemas com a Ancine; depois, por conta da pandemia da Covid-19. Em maio, Wagner Moura disse que era "frustrante" não ter estreado o filme ainda, sendo que ele foi gravado em 2017.
No ano passado, o longa foi exibido no Festival de Berlim, onde foi aplaudido de pé pelo público e ganhou elogios por parte da crítica internacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados