Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Faltou documentação

Filme "Marighella" tem lançamento nos cinemas cancelado

Com Seu Jorge no papel principal, Marighella conta a história do guerrilheiro que lutou contra a ditadura militar brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2019 às 05:20

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 05:20

Wagner Moura dirige Seu Jorge na cinebiografia "Marighella" Crédito: Marighella O Filme/Divulgação
Os produtores do filme Marighella, de Wagner Moura, anunciaram nesta quinta-feira, 12, o cancelamento da data de lançamento do longa nos cinemas brasileiros. Em nota divulgada à imprensa, a equipe não dá previsão de uma nova data.
De acordo com a nota, o cancelamento aconteceu por problemas de documentação. "A produtora 02 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema)", escreveram os produtores.
Com Seu Jorge no papel principal, Marighella conta a história do guerrilheiro que lutou contra a ditadura militar brasileira. No elenco também estão Adriana Esteves, Bruno Gagliasso, Jorge Paz, Luiz Carlos Vasconcelos e Humberto Carrão.
Confira a nota na íntegra:
"Nós, produtores do longa-metragem "Marighella", dirigido por Wagner Moura, anunciamos que a data de lançamento do filme nos cinemas brasileiros, divulgada anteriormente para 20 de novembro de 2019, está cancelada."
CONSCIÊNCIA NEGRA
Os produtores haviam escolhido o mês de novembro, que marca os 50 anos de morte de Carlos Marighella, e o dia 20, da Consciência Negra, para a estreia. No entanto, a O2 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema).
"Marighella" segue sendo apresentado com muitos sucesso em vários festivais de cinema no mundo. Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a distribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que isso aconteça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados