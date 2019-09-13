Filme "Marighella" tem lançamento nos cinemas cancelado

Wagner Moura dirige Seu Jorge na cinebiografia "Marighella" Crédito: Marighella O Filme/Divulgação

filme Marighella, de cancelamento da data de lançamento do longa nos cinemas brasileiros. Em nota divulgada à imprensa, a equipe não dá previsão de uma nova data. Os produtores do, de Wagner Moura , anunciaram nesta quinta-feira, 12, oda data dedo longa nos cinemas brasileiros. Em nota divulgada à imprensa, a equipe não dá previsão de uma nova data.

Ancine (Agência Nacional do Cinema)", escreveram os produtores. De acordo com a nota, o cancelamento aconteceu por problemas de documentação. "A produtora 02 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela", escreveram os produtores.

Marighella conta a história do guerrilheiro que lutou contra a Adriana Esteves, Bruno Gagliasso, Jorge Paz, Luiz Carlos Vasconcelos e Humberto Carrão. Com Seu Jorge no papel principal,conta a história do guerrilheiro que lutou contra a ditadura militar brasileira . No elenco também estão

Confira a nota na íntegra:

"Nós, produtores do longa-metragem "Marighella", dirigido por Wagner Moura, anunciamos que a data de lançamento do filme nos cinemas brasileiros, divulgada anteriormente para 20 de novembro de 2019, está cancelada."

CONSCIÊNCIA NEGRA

Os produtores haviam escolhido o mês de novembro, que marca os 50 anos de morte de Carlos Marighella, e o dia 20, da Consciência Negra, para a estreia. No entanto, a O2 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema).