Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Look icônico do filme 'Purple Rain' e guitarra de nuvem de Prince serão leiloados

Camisa branca com babados e instrumento feito sob medida estão avaliados em US$ 60 mil cada um

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2021 às 16:35
O cantor Prince em 'Purple Rain'
O cantor Prince em 'Purple Rain' Crédito: Divulgação
Quando você pensa em Prince, provavelmente pensa nesse look: a camisa branca cheia de babados usada pelo músico no clímax do filme "Purple Rain" (1984) ficou eternizada na cultura pop, e agora pode ser sua por US$ 60 mil, ou em torno de R$ 330 mil.
A casa de leilões RR Auction está organizando uma venda de vários itens que pertenceram ao cantor, que morreu em 2016, aos 57 anos.
Além da camisa, uma guitarra amarela comprada por Prince nos anos 1990 também tem valor estimado em US$ 60 mil.
Feito sob medida para o cantor pelo luthier Kurt Nelson, o instrumento tem um formato único que o levou a ser apelidado de "guitarra de nuvem".
O leilão vai até o dia 10 de março. Outros itens estão "mais em conta", como o conjunto dourado que Prince usou em sua turnê "Jam of the Year" (US$ 25 mil, ou R$ 139 mil); a primeira edição do "The Black Album", de 1994 (US$ 30 mil, ou R$ 167 mil); e uma cópia autografada do "Lovesexy", de 1988 (por US$ 2.000, ou R$ 11 mil).

Veja Também

Quadro de Modigliani é vendido por 157 milhões de dólares em leilão em Nova York

Sexta-Fire: 3ª edição traz Larissa Manoela e leilão de caneta chique

Quadro de Portinari vai a leilão por valor recorde de R$ 9 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos leilão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados