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Pintura de 1950

Quadro de Portinari vai a leilão por valor recorde de R$ 9 milhões

A Canvas Galeria de Arte, de São Paulo, irá levar a leilão, no próximo dia 12 de fevereiro, às 21h, uma das obras mais representativas e importantes de Cândido Portinari

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 11:37

Publicado em 

29 jan 2019 às 11:37
"Flautista", obra de Cândido Portinari que será leiloada pelo valor recorde de R$ 9 milhões, foi pintada no fim dos anos 1950 Crédito: Divulgação
O quadro Flautista, de Cândido Portinari, vai a leilão, em São Paulo (Canvas Galeria), no dia 12 de fevereiro e a expectativa é de que receba o valor recorde de R$ 9 milhões.
A pintura, medindo 80 cm por 100 cm, é do final dos anos 1950, período de intensa atividade de Portinari que, no mesmo período, terminou os painéis Guerra e Paz, na ONU. O conjunto de obras contendo músicos como tema principal foi executado por ele nos anos 1956 a 1959, como essa, de 1956.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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