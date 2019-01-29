Quadro de Portinari vai a leilão por valor recorde de R$ 9 milhões

"Flautista", obra de Cândido Portinari que será leiloada pelo valor recorde de R$ 9 milhões, foi pintada no fim dos anos 1950

O quadro Flautista, de Cândido Portinari, vai a leilão, em São Paulo (Canvas Galeria), no dia 12 de fevereiro e a expectativa é de que receba o valor recorde de R$ 9 milhões.

A pintura, medindo 80 cm por 100 cm, é do final dos anos 1950, período de intensa atividade de Portinari que, no mesmo período, terminou os painéis Guerra e Paz, na ONU. O conjunto de obras contendo músicos como tema principal foi executado por ele nos anos 1956 a 1959, como essa, de 1956.