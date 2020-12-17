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Veja as estreias

Janeiro na Netflix terá filme com Maisa e nova temporada de 'Cobra Kai'

Conheça as atrações que entram na plataforma de streaming no começo de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 11:46

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 11:46

Maisa Silva como Vicenza em
Maisa Silva como Vicenza em "Pai em Dobro" (Netflix) Crédito: Suzanna Tierie/Netflix
A Netflix divulgou nesta quarta-feira (16) as atrações que vão entrar na plataforma de streaming em janeiro de 2021. Entre filmes, séries, documentários, especiais e infantis, há atrações para todos os gostos estreando no serviço.
Um dos destaques é o filme "Pai em Dobro", produção brasileira estrelada por Maisa Silva, 18, que interpreta Vicenza. Na trama, ela vive uma garota que passou toda a vida em uma comunidade hippie, até que viaja para a cidade grande em busca do pai biológico. No elenco, estão ainda Eduardo Moscovis, Marcelo Médici e Laila Zaid.
Outro destaque entre os filmes é "Pieces of a Woman", que é estrelado por Vanessa Kirby e Shia LaBeouf. A produção mostra o resultado de um parto caseiro que deixa uma mulher "emocionalmente destruída, isolada do parceiro e da família por um profundo luto".
Entre as séries, haverá a estreia de "Fate: A Saga Winx", versão live action da animação "O Clube das Winx", e de "Lupin", série francesa estrelada por Omar Sy ("Intocáveis").
A série "Expresso do Amanhã", com Jennifer Connelly, terá a estreia da segunda temporada. Na terceira temporada, voltarão os episódios inéditos da série "Cobra Kai", com o Karatê Kid Daniel Larusso (Ralph Macchio) procurando respostas para a briga que deixou Miguel gravemente ferido.
Janeiro terá ainda a volta para uma quarta temporada a série "Amizade Dolorida", sobre integrantes da comunidade sadomasoquista de Nova York. Assim como a francesa "Dix Pour Cent", sobre uma agência de talentos de Paris.
Entre os destaques que não são originais da Netflix, estão a segunda temporada de "Pose", com a continuação da história sobre integrantes da comunidade drag, e o clássico "Dawson's Creek", que ficará disponível da primeira à sexta temporada.

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