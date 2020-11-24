Cinema

Glenn Close diz que Fernanda Montenegro deveria ter ganhado o Oscar

Não faz sentido, afirmou atriz sobre vitória de Gwyneth Paltrow em 1999
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 20:09

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 20:09

Para Glenn Close, Fernanda Montenegro ter perdido o Oscar foi uma injutiça
Para Glenn Close, Fernanda Montenegro ter perdido o Oscar foi uma injutiça Crédito: Reprodução/ABC News; Instagram/@fernandamontenegro
A atriz Glenn Close afirmou que Fernanda Montenegro deveria ter ganhado o Oscar de Melhor Atriz, em 1999, pela sua atuação em Central do Brasil. Ela falou sobre a premiação em uma entrevista à emissora norte-americana ABC nesta terça-feira, 24.
"Eu lembro do ano que a Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível de Central do Brasil. Eu pensei 'o quê?'. Não faz sentido", comentou Glenn. Ela ainda comentou que associa uma vitória na premiação a fatores como publicidade e dinheiro investido nas campanhas pela vitória.
Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar de Melhor Atriz pela sua atuação em Shakespeare Apaixonado. À época, ela derrotou Fernanda Montenegro, indicada por Central do Brasil, e as atrizes Meryl Streep, Emily Watson e Kate Blanchett.
Glenn também falou sobre as vezes em que foi indicada ao Oscar mas não ganhou o prêmio, como em 2019, quando perdeu a estatueta para Olivia Colman. "Eu honestamente sinto que ser indicado pelos seus colegas é a melhor coisa. Eu nunca entendi como é possível comparar performances [de atores]", comentou a atriz.
A fala da atriz sobre a premiação se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, com diversos usuários concordando com Glenn Close.

