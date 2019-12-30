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Filmes de ação e romance lideram lista da Netflix no ano de 2019

'Mistério no Mediterrâneo', com Jennifer Aniston e Adam Sandler, foi a produção mais procurada durante o ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 11:46

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 11:46

Netflix Crédito: Reprodução
Com o ano chegando ao fim, a Netflix divulgou nesta segunda-feira (30) a lista de filmes mais populares lançados em 2019 na plataforma, e os thrillers de ação e as comédias românticas ficaram no topo do ranking brasileiro.
"Mistério no Mediterrâneo", com Jennifer Aniston e Adam Sandler, foi a produção mais procurada durante o ano, seguida por "Esquadrão 6", com Ryan Reynolds, e "O Date Perfeito", com a brasileira Camila Mendes, conhecida pela série "Riverdale".
Segundo a Netflix, a lista considera todos os títulos (licenciados e originais) que entraram na plataforma em 2019. Eles estão ranqueados pelo número de contas no Brasil que escolheram assistir pelo menos dois minutos da produção durante os primeiros 28 dias após o lançamento.
Apesar do ranking, a Netflix não divulgou o número de assinantes que assistiu a cada um dos filmes. Com mais de 158 milhões de assinantes no mundo, a plataforma é o maior serviço de streaming do mundo, mas está enfrentando a nova concorrência da Disney, que tem removido seus filmes, colocando-os no serviço de streaming Disney +.

Veja os 10 filmes mais populares lançados em 2019:

  1. Mistério no Mediterrâneo
  2. Esquadrão 6
  3. O Date Perfeito
  4. Operação Fronteira
  5. Megarrromântico
  6. Seis Vezes Confusão
  7. Crush à Altura
  8. O Menino que Descobriu o Vento
  9. Amor em Obras
  10. Klaus

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