Filmes de ação e romance lideram lista da Netflix no ano de 2019

Netflix Crédito: Reprodução

Com o ano chegando ao fim, a Netflix divulgou nesta segunda-feira (30) a lista de filmes mais populares lançados em 2019 na plataforma, e os thrillers de ação e as comédias românticas ficaram no topo do ranking brasileiro.

"Mistério no Mediterrâneo", com Jennifer Aniston e Adam Sandler, foi a produção mais procurada durante o ano, seguida por "Esquadrão 6", com Ryan Reynolds, e "O Date Perfeito", com a brasileira Camila Mendes, conhecida pela série "Riverdale".

Segundo a Netflix, a lista considera todos os títulos (licenciados e originais) que entraram na plataforma em 2019. Eles estão ranqueados pelo número de contas no Brasil que escolheram assistir pelo menos dois minutos da produção durante os primeiros 28 dias após o lançamento.

Apesar do ranking, a Netflix não divulgou o número de assinantes que assistiu a cada um dos filmes. Com mais de 158 milhões de assinantes no mundo, a plataforma é o maior serviço de streaming do mundo, mas está enfrentando a nova concorrência da Disney, que tem removido seus filmes, colocando-os no serviço de streaming Disney +.

Veja os 10 filmes mais populares lançados em 2019: