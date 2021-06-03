Cinema

Festival de Cannes 2021 anuncia filmes da seleção oficial

Um dos mais renomados festivais de cinema, Cannes será realizado em julho; além de Aïnouz, Brasil participa com a produtora RT Features
Agência Estado

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 14:53

Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes Crédito: Divulgação/Festival de Cannes
O Festival de Cannes anunciou, nesta quinta-feira, 3, os filmes que estarão em sua seleção oficial, em julho, e também nas demais mostras. O Marinheiro das Montanhas, novo filme de Karim Aïnouz, terá uma exibição especial.
Sean Penn vai competir com Flag Day. Nanni Moretti, com Tre Piani e Kirill Serebrennikov, com Petrov's flu. François Ozon vai levar Tout s'est Bien Passé e Asghar Farhadi, A Heros. Mia Hansen-Love concorre à Palma de Ouro com Bergamn Island, filme produzido pela RT Features, do brasileiro Rodrigo Teixeira.
Benedetta, de Paul Verhoeven, o retrato de uma freira homossexual ambientado no século 15 e baseado em fatos reais, e The French Chronicle, de Wes Anderson, filmado no sudoeste da França e estrelado por Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet e Adrien Brody, já haviam sido anunciados na seleção oficial.  No total, 24 filmes estão na lista (veja abaixo), e o júri é presidido pelo cineasta Spike Lee.
O Festival de Cannes será realizado entre os dias 6 e 17 de julho, com a presença do público - ele foi cancelado em 2020 e adiado neste ano por causa da pandemia do coronavírus. Para participar, será necessário apresentar um "passe sanitário" (comprovante de vacinação ou teste PCR negativo).
O festival será aberto com Annette, do francês Leos Carax e estrelado por Adam Driver e Marion Cotillard, que interpretam um casal de estrelas glamouroso cuja vida muda com a chegada de sua primeira filha.
A atriz e diretora norte-americana Jodie Foster receberá a Palma de Ouro honorária do Festival de Cannes, 45 anos depois de ser convidada pela primeira vez ao evento como uma das integrantes do elenco de Taxi Driver.
A homenagem, concedida em edições anteriores a artistas como Woody Allen, Clint Eastwood e Jane Fonda, "celebra a trajetória artística brilhante" de Jodie Foster, "de uma personalidade incomum e com um compromisso discreto, mas firme, com os grandes temas de nossa época", segundo o comunicado do festival.

FILMES QUE VÃO COMPETIR NO FESTIVAL DE CANNES EM 2021

  • A Feleségem Története (The Story of My Wife), de Ildikó Enyedi (Hungria)
  • Benedetta, de Paul Verhoeven (Holanda)
  • Bergman Island, de Mia Hansen-Love (França)
  • Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi (Japão)
  • Flag Day, de Sena Penn (EUA)
  • Ha'berech (Ahed's Knee), de Nadav Lapid (Israel)
  • Casablanca Beats, de Nabil Ayouch (Marrocos)
  • Hytti Nro 6 (Compartment nº 6), de Juho Kuosmanen (Finlândia)
  • The Worst Person in the World, de Joachim Trier (Noruega)
  • La Fracture, de Catherine Corsini (França)
  • The Restless, de Joachim Lafosse (Bélgica)
  • Paris 13th District, de Jacques Audiard (França)
  • Lingui, de Mahamat-Saleh Haroun (Chad)
  • Memoria, de Apichatpong Weerasethakul (Tailândia)
  • Nitram, de Justin Kurzel (Austrália)
  • France, de Bruno Dumont (França)
  • Petrov's Flu, de Kirill Serebrennikov (Rússia)
  • Red Rocket, de Sean Baker (EUA)
  • The French Dispatch, de Wes Anderson (EUA)
  • Titane, de Julia Ducournau (França)
  • Tre Piani, de Nanni Moretti (Itália)
  • Tout s'est Bien Passé, de François Ozon (França)
  • A Heros, de Asghar Farhadi (Irã)

