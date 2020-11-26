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Disney+ chega com sérios problemas ao Brasil

Assinantes reclamam de instabilidade e catálogo sem alguns produtos por conta de parcerias

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 18:37
Sucesso nos Estados Unidos, a Disney + chegará ao Brasil no segundo semestre de 2020
Sucesso nos Estados Unidos, a Disney + chegará ao Brasil no segundo semestre de 2020 Crédito: Disney +/Divulgação
Bastante esperada no Brasil, a chegada da Disney+ no dia 17 de novembro decepcionou alguns fãs por causa de problemas de instabilidade - as reclamações inundaram as redes sociais. Mas essas não foram as únicas reclamações dos novos assinantes. A ausência de alguns títulos também foi notada pelo público.

Entre as séries, "As Visões da Raven" e "Lizzie McGuire" ainda não estão disponíveis. Em outros casos, algumas produções não entraram no catálogo por conta dos direitos, como é o caso da animação "X-Men: Evolution", ligada aos estúdios da Warner Bros. Pictures.

Do Universo Marvel, dois filmes do Homem-Aranha (Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Homem-Aranha: Longe de Casa), estrelados por Tom Holland, não entraram porque foram produzidos em parceria com a Sony Pictures. O "Incrível Hulk" (2008) também não está no catálogo, porque os direitos pertencem à Universal.
A pandemia também impôs um outro ritmo na produção das dublagens, que impediu a chegada de outros filmes e séries. Antes de estrear no catálogo da Disney+, alguns personagens vão ganhar novas dublagens, porque o antigo estúdio não possui direitos originais. Um impasse com legendas virou assunto nas redes sociais. O premiado musical "Hamilton" (2015) foi alvo de reclamações da audiência brasileira porque traz legendas apenas em inglês.

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Na ocasião, o ator e criador do musical, Lin-Manuel Miranda, respondeu aos questionamentos em seu perfil no Twitter. "Lamento que não tenham ficado prontos a tempo, me sinto péssimo. Mas estamos trabalhando nisso! Thank you!", escreveu.

O musical é uma versão gravada do espetáculo teatral que conta a história de Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro dos EUA, com referências do hip-hop e elenco multirracial.

SEM PREVISÃO

Segundo a assessoria da Disney, ainda não há previsão para a adição de legendas de "Hamilton" em português brasileiro. Também não há data para que o catálogo do País se iguale ao norte-americano. Contudo, a Disney+ afirmou que costuma fazer atualizações de conteúdo todas as sextas-feiras.

PRODUÇÕES AINDA NÃO CONFIRMADAS NO CATÁLOGO (EM ATUALIZAÇÃO)

  • SÉRIES
  • As Visões da Raven (2003-2007)
  • Lizzie McGuire (2001-2004)
  • Cory na Casa Branca (2007-2008)
  • A Pequena Sereia: A Série (1992-1994)
  • Planeta do Tesouro (2002)
  • Timão e Pumba (1995-1999)
  • Homem-Aranha: Série Animada (1994-1998)
  • X-Men: Série Animada (1992-1997) - incompleto
  • DuckTales: Os Caçadores de Aventura (1987-1990) - incompleto
  • Música, Maestro! (1946)
  • Hora do Recreio (1997-2001)
  • Hora do Recreio: O Filme (2001)
  • Hora do Recreio: Novas Aventuras na 5ª Série (2003)
  • Os Simpsons - incompleta
  • Agents of Shield (2012-2020) - incompleto
  • High School Musical: A Série: O Musical - incompleto
  • FILMES
  • Sociedade dos Poetas Mortos (1990) 
  • Uma Linda Mulher (1990) 
  • Uma História Real (1999)
  • Dick Tracy (1990) 
  • O Pai da Noiva (1991) 
  • O Guia do Mochileiro das Galáxias (2005) 
  • O Clube da Felicidade e da Sorte (1993) 
  • Mudança de Hábito (1992) 
  • Green Card - Passaporte para o Amor (1991) 
  • A Mão que Balança o Berço (1992)
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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