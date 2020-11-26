Disney+ chega com sérios problemas ao Brasil

Entre as séries, "As Visões da Raven" e "Lizzie McGuire" ainda não estão disponíveis. Em outros casos, algumas produções não entraram no catálogo por conta dos direitos, como é o caso da animação "X-Men: Evolution", ligada aos estúdios da Warner Bros. Pictures.
Na ocasião, o ator e criador do musical, Lin-Manuel Miranda, respondeu aos questionamentos em seu perfil no Twitter. "Lamento que não tenham ficado prontos a tempo, me sinto péssimo. Mas estamos trabalhando nisso! Thank you!", escreveu.
SEM PREVISÃO
Segundo a assessoria da Disney, ainda não há previsão para a adição de legendas de "Hamilton" em português brasileiro. Também não há data para que o catálogo do País se iguale ao norte-americano. Contudo, a Disney+ afirmou que costuma fazer atualizações de conteúdo todas as sextas-feiras.
PRODUÇÕES AINDA NÃO CONFIRMADAS NO CATÁLOGO (EM ATUALIZAÇÃO)
- SÉRIES
- As Visões da Raven (2003-2007)
- Lizzie McGuire (2001-2004)
- Cory na Casa Branca (2007-2008)
- A Pequena Sereia: A Série (1992-1994)
- Planeta do Tesouro (2002)
- Timão e Pumba (1995-1999)
- Homem-Aranha: Série Animada (1994-1998)
- X-Men: Série Animada (1992-1997) - incompleto
- DuckTales: Os Caçadores de Aventura (1987-1990) - incompleto
- Música, Maestro! (1946)
- Hora do Recreio (1997-2001)
- Hora do Recreio: O Filme (2001)
- Hora do Recreio: Novas Aventuras na 5ª Série (2003)
- Os Simpsons - incompleta
- Agents of Shield (2012-2020) - incompleto
- High School Musical: A Série: O Musical - incompleto
- FILMES
- Sociedade dos Poetas Mortos (1990)
- Uma Linda Mulher (1990)
- Uma História Real (1999)
- Dick Tracy (1990)
- O Pai da Noiva (1991)
- O Guia do Mochileiro das Galáxias (2005)
- O Clube da Felicidade e da Sorte (1993)
- Mudança de Hábito (1992)
- Green Card - Passaporte para o Amor (1991)
- A Mão que Balança o Berço (1992)