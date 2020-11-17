Confira 11 dicas imperdíveis do que assistir no Disney+

Black is King

A primeira série live action do universo "Star Wars" foi também o primeiro grande chamariz do Disney+. O faroeste espacial acompanha o caçador de recompensas mandaloriano do título que tem sua vida totalmente alterada quando se depara com a criatura carinhosamente apelidada de "Baby Yoda". Com episódios dirigidos por nomes como Jon Favreau (também criador e roteirista), Bryce Dallas-Howard, Taika Waititi, Dave Filoni, Peyton Reed, entre outros, a série é imperdível para os fãs do universo criado por George Lucas. A história se passa sete anos após o fim de "O Retorno de Jedi" e traz muitas referências a tudo o que já foi feito em uma galáxia muito, muito distante...

Os adoráveis muppets ganharam sua própria série no Disney+. Os fantoches clássicos apresentam um programa de TV que faz paródia de fórmulas estabelecidas. Tem roteiro esperto, mas acaba ficando em um meio termo entre agradar adultos nostálgicos ou a nova geração de consumidores que podem estranhar Caco, Miss Piggy, Fozzie, Animal e o resto da turma.

Conhecida por aqui como "As Guerras Clônicas", a série em animação se situa entre os episódios 2 e 3, ou seja, no meio da segunda e contestada trilogia. Acontece que "Clone Wars" é ótimo, com novos personagens sendo apresentados e com um desenvolvimento de outros que sofreram na já citada trilogia, como Padmé. São sete temporadas de episódios curtos, sendo a última lançada e produzida já pensando no serviço.

"Mas o que é isso?", você pode questionar. A verdade é que "SparkShorts" é uma das coisas mais legais no Disney+. São seis histórias da Pixar, como aquelas animações que antecedem os filmes, e elas são incríveis, divertidos e comoventes como somente a Pixar saber como fazer. É bom de ficar de olho nos diretores, pois a tradição da casa é sempre puxá-los para filmes maiores pouco tempo depois.

Sim, a versão em formato seriado de "High School Musical" tem dois subtítulos. Talvez os antigos fãs da franquia já estejam bem crescidinhos para acompanhar a novidade, mas... A série acompanha um grupo de jovens alunos da escola onde foram filmados os High School Musical, deu pra entender? Agora é a vez deles encenarem um musical baseado na franquia.

A série documental acompanha o ator Jeff Goldblum, que a cada episódio escolhe um objeto "aleatório" e explora sua história, importância para a civilização, ciência... Você vai descobrir coisas que nunca imaginou sobre um tênis.

Na internet há algum tempo só se falava de uma coisa: "Hamilton". Lançado às vésperas do 4 de julho, dia da independência dos EUA, a filmagem do musical de sucesso na Broadway conta a história de um dos "pai-fundadores" dos EUA, Alexander Hamilton. O grande atrativo são as músicas, que ajudam a contar a história e que ficarão na cabeça do público por um bom tempo.

"Clouds" conta a história de Zach Sobiech, um jovem músico que descobre que seu câncer se espalhou. Antes de morrer ele quer realizar um sonho: gravar um disco. O que ele não sabe é que logo sua história e sua arte se tornarão um grande sucesso. Baseado numa história real, "Clouds" é um comovente drama sobre amor, família, amizade e legado. Prepare os lenços porque as lágrimas irão rolar.

Enquanto não chega 19 de janeiro de 2021 e "WandaVision" não estreia, dá pra conferir todos os filmes e séries lançados pela Marvel desde o primeiro "Homem de Ferro", em 2008. A plataforma também tem em seu catálogo obras menos populares como a péssima "Inumanos" e a razoável "Fugitivos, além da ótima "Agent Carter". Para breve estão previstos, além da já confirmada "WandaVision", "Falcão e o Soldado Invernal", "Loki", "What If..." e "O Cavaleiro da Lua". Como bônus, fica a chance de assistir aos desenhos clássicos dos "X-Men" e "Ultimate Homem-Aranha".

Óbvio que o grande chamariz do Disney+ é o catálogo de clássicos da Disney. Estão lá "A Branca de Neve e os Sete Anões" (1937), "Pinocchio" (1940), "Bambi" (1942), o natalino "O Milagre da Rua 34" (1947), "A Bela Adormecida" (1959), "Mary Poppins" (1964), "Tron" (1982), "A Pequena Sereia" (1989), "A Bela e a Fera" (1991), "Alladin" (1993)... a lista continua até chegar nos recentes "Moana" (2016), "Frozen" (2015), além do já citado catálogo da Pixar, com todos os "Toy Story", "Procurando Nemo" (2003), "Up - Altas Aventuras" (2009), etc.