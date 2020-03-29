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Cinema

Quarentena: diretor libera no YouTube filme capixaba 'A Onda da Vida'

A narrativa gira em torno da experiência de três amigos surfistas do Rio de Janeiro  na Vila de Regência

Publicado em 29 de Março de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 10:00
A Onda da vida
Os atores Caio Vaz, Guilherme Tripa e Omar Docena interpretam respectivamente Caio, Joel e Thiago. Crédito: Reprodução/ Filme "A Onda da vida"
O tempo é de quarentena e nada melhor que curtir o período em casa assistindo a um filme. Pensando no entretenimento das pessoas no momento de isolamento social, o diretor José Augusto Muleta liberou no YouTube o longa "A Onda da Vida".
Apesar de ter sido lançado em 2014 e já ter sido exibido em canais como o Telecine, o filme ainda corre o circuito comercial em alguns países de língua portuguesa na África, explica o diretor. Porém devido ao momento de pandemia, a equipe preferiu liberá-lo.
Produção capixaba, o filme conta a história de três amigos cariocas que pegam a estrada a caminho da Bahia e acabam parando no Espírito Santo, mais precisamente na vila de Regência, em Linhares. "O filme é uma declaração de amor ao Espírito Santo", exalta Muleta.

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Na história também tem espaço para o desenrola de um amor com toque shakesperiano, onde um dos rapazes da zona sul se apaixona pela nativa Thalena e tem seu romance negado pelo pai da garota. 
Além da direção, Muleta foi o responsável pelo roteiro do filme, que tem como protagonistas os atores Caio Vaz, Guilherme de Souza (Tripa) e Omar Docena. Ele conta que a equipe de realização foi inteiramente capixaba e diversos participantes das gravações eram da Vila de Regência, como foi o caso da moça que interpretou Thalena e de vários figurantes.

ASSISTA "A ONDA DA VIDA"

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