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Cinema

Congresso derruba veto de Bolsonaro a projeto que garante incentivos ao cinema

Proposta de prorrogação do Recine e de benefícios da Lei do Audiovisual havia sido barrada em dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 18:38

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 18:38

Bolsonaro durante visita à Basílica de Aparecida, em São Paulo
Bolsonaro vetou o projeto de lei que prorroga até 2024 benefícios fiscais voltados ao audiovisual por meio do Recine Crédito: O Vale
A Câmara dos Deputados e o Senado derrubaram, nesta quarta-feira (12), os vetos de Jair Bolsonaro ao projeto de lei que prorroga até 2024 benefícios fiscais voltados ao audiovisual por meio do Recine (Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica) e da Lei do Audiovisual.
Neles, incentivos fiscais são destinados à modernização e expansão de salas de cinema pelo país e também à produção cinematográfica e televisiva brasileira.

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Aprovado pelo Congresso no ano passado, o texto foi encaminhado para a Presidência, que o vetou integralmente em dezembro. À época, alegou que a decisão ocorreu por uma questão técnica: faltou ao projeto esclarecer a fonte de custeio e os impactos orçamentários dos incentivos.
Em março, um grupo de parlamentares chegou a se reunir com a então secretária especial de Cultura Regina Duarte para pedir o apoio dela à derrubada do veto. O grupo de nove parlamentares, de partidos como PL, PSB, Cidadania e PSDB, argumentou na ocasião que a prorrogação dos incentivos não gera impacto fiscal.

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