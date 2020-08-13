Congresso derruba veto de Bolsonaro a projeto que garante incentivos ao cinema

Bolsonaro vetou o projeto de lei que prorroga até 2024 benefícios fiscais voltados ao audiovisual por meio do Recine Crédito: O Vale

A Câmara dos Deputados e o Senado derrubaram, nesta quarta-feira (12), os vetos de Jair Bolsonaro ao projeto de lei que prorroga até 2024 benefícios fiscais voltados ao audiovisual por meio do Recine (Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica) e da Lei do Audiovisual.

Neles, incentivos fiscais são destinados à modernização e expansão de salas de cinema pelo país e também à produção cinematográfica e televisiva brasileira.

Aprovado pelo Congresso no ano passado, o texto foi encaminhado para a Presidência, que o vetou integralmente em dezembro. À época, alegou que a decisão ocorreu por uma questão técnica: faltou ao projeto esclarecer a fonte de custeio e os impactos orçamentários dos incentivos.