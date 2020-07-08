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Cinema

Charlize Theron lamenta não participar de spin-off de 'Mad Max'

Atriz diz que adoraria ver história de sua personagem continuar, mas que foi 'difícil de engolir'. 'É de partir o coração', disse Theron
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 11:03

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 11:03

Charlize Theron em
Charlize Theron em "Mad Max: Estrada da Fúria" (2015) Crédito: Divulgação/IMDB
Charlize Theron, 44, lamentou não ter sido escalada para o spin-off de "Mad Max" (2015) que retratará a juventude de sua própria personagem no filme, a Imperatriz Furiosa.
"É um pouco difícil de engolir. Veja, eu respeito totalmente George [Miller, o diretor], ainda mais depois de fazer 'Fury Road' com ele. Ele é um mestre, e eu desejo a ele nada além do melhor. [Mas] Sim, é de partir o coração, com certeza", afirmou Theron ao portal The Hollywood Reporter.

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"Eu realmente amo essa personagem [Furiosa] e sou muito grata por ter tido um pequeno papel na criação dela. Ela sempre será alguém em quem penso e reflito com carinho. Obviamente, eu adoraria ver a história continuar e, se ele sentir que precisa fazer isso dessa maneira, confio nele."
A ideia do novo longa é mostrar a vida da personagem na Terra Verde, antes de ela ser separada do grupo. Anya Taylor-Joy, 24, (de "Fragmentado") seria uma das atrizes cotadas para interpretar a versão mais nova da protagonista. O filme deve iniciar suas filmagens em 2021, e ainda não tem data de estreia definida.
Durante a entrevista, Theron também revelou que está sendo produzida uma sequência para o filme "Atômica" (2017), da Netflix, do qual ela é protagonista.

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