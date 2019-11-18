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Estadão

Atores de 'Liga da Justiça' pedem lançamento de versão original do filme

Ben Affleck e Gal Gadot estão entre os membros do elenco que fizeram posts com a hashtag #releasethesnydercut, em referência à versão original do filme dirigida por Zack Snyder
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 20:42

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 20:42

Atores como Ben Affleck e Gal Gadot estão entre os que aderiram à campanha de fãs pela nova versão do filme Crédito: Divulgação
Os atores do filme Liga da Justiça aderiram a uma campanha pelo lançamento de uma nova versão do longa. Intitulada Snyder?s Cut, ela seria a versão original produzida por Zack Snyder, diretor da obra, antes do seu afastamento.
Snyder se retirou da direção da obra após o suicídio da filha, Autumn Snyder, em março de 2017. Em seu lugar a Warner Studios contratou Joss Whedon, conhecido por dirigir alguns filmes de super-heróis da Marvel Studios, que gravou novas cenas, substituindo ou retirando partes da versão de Snyder.
Lançado em 2017, Liga da Justiça dividiu a opinião dos fãs e com a revelação da existência da versão de Snyder surgiu a campanha #releasethesnydercut, pedindo que a Warner divulgue o longa original, sem cortes ou novas gravações feitas por Whedon.

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Um dos primeiros atores a aderir à campanha foi Jason Momoa, que interpreta o Aquaman. No domingo, 18, aniversário de dois anos do lançamento de Liga da Justiça, outros nomes do elenco também fizeram posts com a hashtag da campanha.
Gal Gadot, que vive a Mulher Maravilha, e Ray Fischer, que interpreta o Ciborgue, publicaram imagens inéditas junto com o pedido pela versão de Snyder; enquanto Ben Affleck, que interpretou o Batman, apenas fez um post com a hashtag.
O diretor também se manifestou a favor da divulgação de sua versão. Até o momento, a Warner Studios não se manifestou sobre o assunto.
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#ReleaseTheSnyderCut

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