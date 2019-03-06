Hello Kitty terá seu primeiro filme produzido pela Warner Bros.

Hello Kitty Crédito: Divulgação

Hello Kitty pode não ter uma boca, mas ela já tem acordo para um filme. A Warner Bros. New Line Cinema anunciou na terça-feira, 5, que adquiriu os direitos cinematográficos de Hello Kitty da empresa japonesa Sanrio. A icônica gatinha de 45 anos nunca havia virado um filme apesar de sua onipresença em merchandising.

A New Line disse que em breve começará a trabalhar em um roteiro para colocar o filme em produção. A Sanrio também garantiu os direitos de imagem de outros personagens, incluindo Gudetama, My Melody e Little Twin Stars.

A Warner Bros. obteve sucesso com adaptações de brinquedos antes, incluindo Uma Aventura Lego. Sua sequência, porém, teve uma bilheteria abaixo do esperado desde sua estreia no último mês.