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CINEMA

Hello Kitty terá seu primeiro filme produzido pela Warner Bros.

Conhecida mundialmente, gatinha japonesa ainda não possui um longa

Publicado em 06 de Março de 2019 às 18:44

Publicado em 

06 mar 2019 às 18:44
Hello Kitty Crédito: Divulgação
Hello Kitty pode não ter uma boca, mas ela já tem acordo para um filme. A Warner Bros. New Line Cinema anunciou na terça-feira, 5, que adquiriu os direitos cinematográficos de Hello Kitty da empresa japonesa Sanrio. A icônica gatinha de 45 anos nunca havia virado um filme apesar de sua onipresença em merchandising.
A New Line disse que em breve começará a trabalhar em um roteiro para colocar o filme em produção. A Sanrio também garantiu os direitos de imagem de outros personagens, incluindo Gudetama, My Melody e Little Twin Stars.
A Warner Bros. obteve sucesso com adaptações de brinquedos antes, incluindo Uma Aventura Lego. Sua sequência, porém, teve uma bilheteria abaixo do esperado desde sua estreia no último mês.
Hello Kitty, porém, apresenta alguns desafios potencialmente maiores. Ela não fala e, na maior parte do tempo, não altera sua expressão facial.(AP)

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