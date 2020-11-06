Anitta abre a intimidade em nova série e diz que escondeu 'boys'

Anitta Crédito: Instagram/anitta

Anitta, 27, anunciou nesta quinta-feira (5) que uma nova série sobre sua vida chega à Netflix no dia 16 de dezembro. Depois de "Vai Anitta", que estreou em 2018, desta vez ela vai estrelar "Anitta Made In Honório", que ela diz ser mais intimista.

A cantora mostrou um trecho da nova produção durante participação do Tudum, festival sobre as novidades da Netflix. "Eu sou meio chatinha com isso, tem coisa que eu quero que vocês vejam só lá na hora", disse ela sobre as cenas terem sido enxutas.

Ela disse que, enquanto a primeira série foi focada em como ela construiu sua carreira internacional, nesta ela vai mostrar mais sobre suas origens. "Nessa série, as decisões estiveram mais na minha mão", garantiu. "Vai mostrar por que eu criei essa personagem Anitta, é uma parte muito reveladora da minha vida, que eu nunca falei pra ninguém."

Segundo Anitta, cada episódio vai mostrar uma faceta diferente dela: a de negócios, a de família, a festeira etc. "Tem partes que eu não curto minhas", revelou, adiantando que essas partes não foram cortadas.

Ela disse que uma parte que poderá virar meme é quando ela diz: "Tem muita coisa que eu sei que é a minha equipe, que se não fosse eles [não aconteceria], mas tem muita coisa que eu sei que se não fosse eu...". "Esse vídeo acho que as pessoas vão me odiar para sempre", contou.

Porém, ela não tem medo de ser cancelada. "Paciência também se cancelar", resignou-se. "Se eu tivesse com esse medo eu não deixava a câmera me seguindo em todo ligar."

Ela também adiantou que, ao contrário da série anterior, durante as gravações desta nova, ela estava solteira. Segundo ela, vão aparecer "700 boys" com quem ela ficou no período. "Teve que colocar um emoji com cara de gatinho para não bagunçar a vida de muita gente", riu.