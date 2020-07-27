'A Barraca do Beijo 3' já está pronto e com estreia marcada para 2021

Após dois dias da estreia de "A Barraca do Beijo 2", a Netflix anunciou no domingo (26) que o longa de comédia romântica já tem sequência gravada com lançamento previsto para ano que vem.
A terceira continuação da trama dirigida por Vince Marcello já está totalmente filmada, portanto não sofrerá nenhuma alteração por conta da pandemia do novo coronavírus. Para animar os fãs da franquia, a Netflix divulgou um trecho inédito nas redes sociais.
Na cena de "A Barraca do Beijo 3", a protagonista Elle, interpretada pela atriz Joey King, enfrenta um momento crucial em que precisa se decidir se vai estudar em Harvad com o namorado Noah (Jacob Erlodi) ou para Berkeley com o melhor amigo Lee (Joel Courtney).
O elenco filmou o terceiro "A Barraca do Beijo" simultaneamente à produção do segundo, lançado na última sexta-feira (24) na plataforma de streaming.
"Vocês nem terminaram de ver o segundo filme e eu já confirmei o terceiro. SIM! A Barraca do Beijo 3 chega em 2021", publicou a Netflix Brasil no Twitter.
O mais recente filme da franquia insere dois novos personagens no elenco principal: Marco (Taylor Zakhar Perez) e Chloe (Maisie Richardson-Sellers). Eles também foram confirmados para a sequência. A história é baseada nos livros da britânica Beth Reekles, a autora da história original que inspirou o primeiro filme lançado em 2018.