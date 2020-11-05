Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

60 anos de Tilda Swinton: veja seleção de filmes essenciais da atriz

Artista cult, que cultivou desde cedo a aparência andrógina, conseguiu fazer a passagem do cinema independente e underground para o mainstream de Hollywood
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 20:17

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 20:17

Tilda Swinton em ensaio para Out Magazine
Tilda Swinton em ensaio para Out Magazine Crédito: Out Magazine/Divulgação
Parabéns! Nesta quinta, 5, Katherine Matilda Swinton comemora 60 anos - nasceu em 1960 em Londres, no Reino Unido, numa antiga família anglo-escocesa de alta linhagem que remonta à Idade Média. Seu bisavô paterno era um político escocês e oficial de armas da Coroa. O tataravô materno era o conceituado botânico escocês John Hutton Balfour.
Única filha numa família de quatro irmãos, Tilda foi criada como menino. Sempre gostou de brincadeiras selvagens. E embora tenha estudado na mesma escola, inclusive na mesma aula da futura Princesa Diana - a West Heath Girl's School, que prepara garotas da elite -, cultivou desde cedo a aparência andrógina.
Em Cambridge, filiou-se ao Partido Comunista da Grã-Bretanha. Poderia ter feito carreira na militância, mas o amigo Derek Jarman orientou-a para o cinema. Foi atriz dele em War Requiem, de 1989, contracenando com Laurence Olivier, e também em The Garden, Edward II e Wittgenstein. Foi Orlando, na adaptação de Sally Potter do romance famoso de Virginia Woolf.

Veja Também

Veja dicas de 10 filmes de comédia disponíveis na Netflix

Festival exibe 20 filmes italianos de graça na internet até 10 de setembro

Seis filmes para conhecer o "horror cósmico" de HP Lovecraft

Questões de gênero deram o tom de sua carreira, e Tilda ligou-se a artistas experimentalistas e de vanguarda. Participou de uma instalação, e durante uma semana de 1995 ficou dentro de uma caixa de vidro na Serpentine Gallery, de Londres, em exposição permanente. Virou uma artista cult, e o mais interessante é que conseguiu fazer a passagem do cinema independente e underground para o mainstream de Hollywood.
Foi a Feiticeira na série adaptada de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Recebeu o Oscar de coadjuvante e o Bafta por Michael Clayton e integrou o Universo Marvel em Doutor Estranho e Vingadores - Ultimato. Coestrelou em filmes com Leonardo Di Caprio (A Praia), Tom Cruise (Vanilla Sky) e Brad Pitt (O Estranho Caso de Benjamin Button).
Em 2009 presidiu o júri do Festival de Berlim e outorgou o Urso de Ouro a La Teta Asustada, de Claudia Llosa. Desde 2005 é casada com o pintor alemão Sandro Kopp. Possui um casal de filhos gêmeos, Xavier e Honor, de um casamento anterior com o dramaturgo John Byrne. Milita em defesa das mulheres, dos gays e do cinema de autor, tendo criado um projeto de cinema itinerante com Mark Cousins na Escócia.
"Os humanos estão tão interessados em divisão, em categorizar todos nós. Estamos só começando a entender que este não é o caminho certo - não é bom dividir as pessoas e prescrever um caminho de vida para elas por causa dessa divisão, seja ela baseada em gênero, raça ou classe. [...] Eu me sinto triste dizendo que sou definitivamente heterossexual, ou definitivamente homossexual, definitivamente mulher, ou definitivamente homem. Isso me dá sono"
Tilda Swinton - Atriz

Okja

Derek Jarman adapta a peça de Christopher Marlowe sobre o rei e sua relação com o favorito Gaveston. Foram amantes? Tilda foi melhor atriz no Festival de Veneza de 1991 pelo papel da rainha rejeitada.
Sally Potter baseou-se no romance de Virginia Woolf para contar a história da mulher que atravessa os séculos vivendo várias vidas (e gêneros). Tilda andrógina, e o visual é requintadíssimo.
O primeiro filme da saga de C.S. Lewis. Durante a 2ª Guerra, os irmãos que são enviados para o interior da Inglaterra. Na velha casa descobrem o guarda-roupa que os leva ao mundo encantado de Nárnia. Tilda faz a Feiticeira. Love story - no set, ela conheceu o segundo marido, o pintor Sandro Kopp.
Tilda ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, o Globo de Ouro e o Bafta de 2007 pelo papel no filme estrelado por George Clooney. Tony Gilroy dirige e assina o roteiro. Clooney adota Conduta de Risco - título no Brasil - ao se envolver em maracutaias de uma firma de advocacia.
Jim Jarmusch dirige Tilda numa história de vampiros modernos que se passa em Tânger. Tom Hiddleston e ela, Adão e Eva. Serão os fundadores de uma nova humanidade?
Bong Joon-ho e a história da garota que defende a estranha criatura do título. Okja, uma superporca, foi geneticamente modificada. Tilda faz a CEO que só pensa nos lucros que poderá ter em cima dela, fornecendo alimento para o futuro. Sob muitas aspectos, o filme prenuncia Parasita.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados