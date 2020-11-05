60 anos de Tilda Swinton: veja seleção de filmes essenciais da atriz

Tilda Swinton em ensaio para Out Magazine Crédito: Out Magazine/Divulgação

Parabéns! Nesta quinta, 5, Katherine Matilda Swinton comemora 60 anos - nasceu em 1960 em Londres, no Reino Unido, numa antiga família anglo-escocesa de alta linhagem que remonta à Idade Média. Seu bisavô paterno era um político escocês e oficial de armas da Coroa. O tataravô materno era o conceituado botânico escocês John Hutton Balfour.

Única filha numa família de quatro irmãos, Tilda foi criada como menino. Sempre gostou de brincadeiras selvagens. E embora tenha estudado na mesma escola, inclusive na mesma aula da futura Princesa Diana - a West Heath Girl's School, que prepara garotas da elite -, cultivou desde cedo a aparência andrógina.

Em Cambridge, filiou-se ao Partido Comunista da Grã-Bretanha. Poderia ter feito carreira na militância, mas o amigo Derek Jarman orientou-a para o cinema. Foi atriz dele em War Requiem, de 1989, contracenando com Laurence Olivier, e também em The Garden, Edward II e Wittgenstein. Foi Orlando, na adaptação de Sally Potter do romance famoso de Virginia Woolf.

Questões de gênero deram o tom de sua carreira, e Tilda ligou-se a artistas experimentalistas e de vanguarda. Participou de uma instalação, e durante uma semana de 1995 ficou dentro de uma caixa de vidro na Serpentine Gallery, de Londres, em exposição permanente. Virou uma artista cult, e o mais interessante é que conseguiu fazer a passagem do cinema independente e underground para o mainstream de Hollywood.

Foi a Feiticeira na série adaptada de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Recebeu o Oscar de coadjuvante e o Bafta por Michael Clayton e integrou o Universo Marvel em Doutor Estranho e Vingadores - Ultimato. Coestrelou em filmes com Leonardo Di Caprio (A Praia), Tom Cruise (Vanilla Sky) e Brad Pitt (O Estranho Caso de Benjamin Button).

Em 2009 presidiu o júri do Festival de Berlim e outorgou o Urso de Ouro a La Teta Asustada, de Claudia Llosa. Desde 2005 é casada com o pintor alemão Sandro Kopp. Possui um casal de filhos gêmeos, Xavier e Honor, de um casamento anterior com o dramaturgo John Byrne. Milita em defesa das mulheres, dos gays e do cinema de autor, tendo criado um projeto de cinema itinerante com Mark Cousins na Escócia.

"Os humanos estão tão interessados em divisão, em categorizar todos nós. Estamos só começando a entender que este não é o caminho certo - não é bom dividir as pessoas e prescrever um caminho de vida para elas por causa dessa divisão, seja ela baseada em gênero, raça ou classe. [...] Eu me sinto triste dizendo que sou definitivamente heterossexual, ou definitivamente homossexual, definitivamente mulher, ou definitivamente homem. Isso me dá sono" Tilda Swinton - Atriz