"007 Sem Tempo Para Morrer" estreia no ES; confira horários

Cena de "007 - Sem Tempo Para Morrer" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

“007 Contra Spectre”, o espião mais famoso do mundo ganha uma nova obra. Nesta quinta-feira (30), “007 Sem Tempo Para Morrer" chega às telonas, Mais de cinco anos após o lançamento de, o espião mais famoso do mundo ganha uma nova obra. Nesta quinta-feira (30),chega às telonas, marcando a despedida de Daniel Craig no papel pelo qual foi responsável durante 15 anos.

No mais recente filme da franquia, Bond se encontra aposentado, até que um amigo de longa data Felix Leiter (Jeffrey Wright) surge pedindo ajuda. James acaba envolvido em mais uma aventura explosiva, na qual o resgate de um cientista torna-se mais complicado que o esperado. O ator Rami Malek é quem encarna o vilão da vez. A produção ainda conta com Ana de Armas, Léa Seydoux e Lashana Lynch em seu casting.

Para além da ação, a grade da semana traz uma história com entretenimento para a criançada “Ainbo - A Guerreira da Amazônia”. A trama da animação repleta de cor promete trazer uma mensagem de conscientização ambiental para o público.

E as novidades não param por aí. O tão esperado “Venom 2”, da Marvel, tem sua pré-estreia marcada para a quarta-feira, 06 de outubro. Os fãs capixabas podem contar com sessões em diferentes cinemas. (Confira a programação ao final da matéria).

Além disso, títulos como “A Casa Sombria”, “A Abelhinha Maya e o Ovo Dourado” e diversos outros também compõem a agenda de cinema.

Quanto à Covid-19, todos os municípios que apresentam cinemas estão classificados como risco baixo de contágio, conforme o 74º Mapa de Gestão de Risco . Dessa forma, as salas do Estado podem manter suas portas abertas enquanto o documento vigorar, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e sigam as demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores.

Confira a grade da semana abaixo:

PRÉ-ESTREIA

VENOM

112 min /Ficção científica, Ação

Direção: Andy Serkis / Elenco: Tom Hardy, Stephen Graham, Woody Harrelson

Sinopse: Em "Venom - Tempo de Carnificina", depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub)(3d): 21h (quarta).





21h (quarta). Cinemark Vitória, sala 3 (leg)(3d): 21h (quarta).





21h (quarta). Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 21h (quarta).





21h (quarta). Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 21h (quarta).





21h (quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h15 (quarta).





21h15 (quarta). Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub): 21h (quarta).





21h (quarta). Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 21h25 (quarta).





21h25 (quarta). Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h30 (quarta).





21h30 (quarta). Cine Ritz Piúma (dub)(3d): 21h15 (quarta).





21h15 (quarta). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 21h30 (quarta).

ESTREIA

007 - SEM TEMPO PARA MORRER

163 min /Ação, Suspense, Espionagem

Direção: Cary Joji Fukunaga / Elenco: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

Sinopse: Em "007 - Sem Tempo Para Morrer, depois de sair do serviço ativo da MI6, James Bond (Daniel Craig) vive tranquilamente na Jamaica, mas como nem tudo dura pouco, a vida do espião 007 é agitada mais uma vez. Felix Leiter (Jeffrey Wright) é um velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá-lo em uma missão secreta. O que era para ser apenas uma missão de resgate de um cientista acaba sendo mais traiçoeira do que o esperado, levando o agente inglês 007 ao misterioso vilão, Safin (Rami Malek), que utiliza de novas armas de tecnologia avançada e extremamente perigosa.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 13h (domingo); 16h30, 20h (exceto domingo). Sala 2: 21h (leg)(3d)(sexta e terça). Sala 3 (dub): 17h, 20h30. Sala 4 (dub): 15h40, 19h30.





13h (domingo); 16h30, 20h (exceto domingo). 21h (leg)(3d)(sexta e terça). 17h, 20h30. 15h40, 19h30. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 17h, 20h30. Sala 2: 20h (leg); 16h30 (dub)(3d). Sala 4 (3d): 17h30, 21h (leg); 14h (dub).





17h, 20h30. 20h (leg); 16h30 (dub)(3d). 17h30, 21h (leg); 14h (dub). Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 20h45. Sala 2: 18h15 (leg); 21h30 (dub). Sala 3 (dub): 16h45, 20h (exceto quarta). Sala 4 (dub): 14h30, 17h45, 21h.





20h45. 18h15 (leg); 21h30 (dub). 16h45, 20h (exceto quarta). 14h30, 17h45, 21h. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h, 20h. Sala 2 (dub): 17h30, 20h30. Sala 4: 21h (leg); 18h (dub). Sala 5 (dub): 16h, 19h.





15h, 20h. 17h30, 20h30. 21h (leg); 18h (dub). 16h, 19h. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h30, 20h. Sala 2: 16h (dub); 21h (leg). Sala 3 (dub): 17h30, 20h30.





14h30, 20h. 16h (dub); 21h (leg). 17h30, 20h30. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 17h30; 20h30 (3d).





17h30; 20h30 (3d). Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub)(3d): 15h15, 18h30, 21h45. Sala 3 (dub): 15h45; 19h, 22h15 (exceto quarta).





15h15, 18h30, 21h45. 15h45; 19h, 22h15 (exceto quarta). Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h, 18h10 (dub); 21h15 (leg). Sala 2 (leg): 16h30, 19h35. Sala 3 (dub): 20h35.





15h, 18h10 (dub); 21h15 (leg). 16h30, 19h35. 20h35. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (leg): 19h30. Sala 2 (dub): 17h (2d); 20h (3d). Sala 3 (dub): 20h30.





19h30. 17h (2d); 20h (3d). 20h30. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h (exceto segunda). Sala 3 (dub)(3d): 19h (exceto segunda).





21h (exceto segunda). 19h (exceto segunda). Cine Ritz Guarapari, sala 2 (leg): 20h40. Sala 3 (dub): 17h10, 20h10.





20h40. 17h10, 20h10. Cine Ritz Perim, sala 2 (dub)(3d): 17h, 20h. Sala 3 (dub): 20h30.





17h, 20h. 20h30. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h (exceto segunda).





19h (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 21h. Sala 3 (dub): 21h30 (exceto quarta); 18h15; 15h (3d). Sala 5 (dub): 16h30, 19h45.

AINBO - A GUERREIRA DA AMAZÔNIA

84 min /Animação, Aventura, Família

Direção: Richard Claus / Elenco: Lola Raie, Bernardo De Paula, Thom Hoffman

Sinopse: Ainbo nasceu e foi criada na aldeia de Candámo, na floresta Amazônica. Um dia, ele descobre que sua tribo está sendo ameaçada por outros seres humanos. A garota enfrenta a missão de reverter essa destruição e extinguir a maldade dos Yakuruna, a escuridão que habita o coração de pessoas gananciosas.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 14h50. Sala 7 (dub): 14h05, 16h15.





14h50. 14h05, 16h15. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 14h50. Sala 6 (dub): 14h10, 16h20.





14h50. 14h10, 16h20. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 14h30. Sala 2 (dub): 14h (sábado e domingo); 16h15.





14h30. 14h (sábado e domingo); 16h15. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h, 16h10, 18h15.





14h, 16h10, 18h15. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 15h15, 18h40.





15h15, 18h40. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 14h10 (exceto segunda, terça e quarta); 16h, 18h.

CRY MACHO

104 min /Drama, Faroeste

Direção: Cary Joji Fukunaga / Elenco: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

Sinopse: "Cry Macho - O Caminho Para a Redenção" conta a história de Mike Milo (Clint Eastwood), um ex-astro de rodeio e criador de cavalos fracassado, que, em 1979, aceita uma proposta de trabalho de um ex-chefe para trazer Rafa (Eduardo Minett), o jovem filho desse homem, de volta do México para casa. A dupla improvável enfrenta uma jornada inesperadamente desafiadora, durante a qual o cavaleiro cansado do mundo pode encontrar seu próprio senso de redenção ensinando ao menino o que significa ser um bom homem.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 14h50 (exceto sábado e domingo); 20h45.

DNA

90 min /Drama

Direção: Maïwenn / Elenco: Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant

Sinopse: Em "DNA", acompanhamos a história de Neige, uma mulher divorciada e mãe de três crianças que visita regularmente Emir, seu avô argelino, vivendo agora num asilo para idosos. Ela adora e admira aquele que exerce o papel de sustentáculo da família, o homem que a criou e que sobretudo a protegeu da atmosfera tóxica que marcava o relacionamento com os pais. As relações entre os muitos integrantes da família são complicadas e a morte do avô acabará por desencadear uma tempestade familiar e uma profunda crise de identidade em Neige.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 19h.

MEU FIM SEU COMEÇO

111 min /Drama, Romance, Fantasia

Direção: Mariko Minoguchi / Elenco: Saskia Rosendahl, Julius Feldmeier, Edin Hasanovic

Sinopse: Em "Meu Fim Seu Começo", Nora (Saskia Rosendahl) é uma jovem que trabalha em um surpermercado e tem uma vida entediante. Um dia, ela conhece Natan (Edin Hasanovic) e os dois começam um romance intenso. Mas Nora não consegue se livrar do sentimento que os dois já se conheciam. E aos poucos essa sensação de deja vu vai se tornando uma incontrolável paranóia. Você já conheceu alguém que acha que já conhece?

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 14h40 (exceto sábado e domingo); 18h45.

EM CARTAZ

A ABELHINHA MAYA E O OVO DOURADO

88 min / Animação, Família, Aventura

Direção: Alexs Stadermann, Noel Cleary / Elenco: Coco Jack Gillies, Benson Jack Anthony, Tess Meyer

Sinopse: No terceiro filme de Maya a Abelinha, Maya e seu melhor amigo Willi são recrutados para uma missão ultrassecreta: cuidar da semente sagrada. Maya e Willie então se unem com Arnie e Barnie para entregar a semente em um novo lar, no top da misteriosa Montanha Bonsai. Mas tudo dá errado quando uma das "sementes" quebra e uma princesinha aparece da semente, deixando Maya e Willie surpresos. A missão agora passa a ser uma grande aventura cheia de caçadores de recompensa, bandidos e inimigos até devolver a princesinha perdida ao seu lar. Durante a jornada, Willie desobre algo em si mesmo que nunca achava que poderia fazer: se tornar protetor da princesinha perdida. Mas Maya também tem que aprender que confiança não é apenas uma palavra mas algo a ser conquistado.

HORÁRIOS





Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 13h30 (sábado e domingo).





13h30 (sábado e domingo). Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 14h40.





14h40. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 16h40.





16h40. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h.





17h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h10 (quinta, sexta, sábado e domingo).

CAROS F AMIGOS

118 min /Comédia

Direção: Mario Monicelli / Elenco: Antonella Ponziani, Paolo Villaggio, Beatrice Macola, Massimo Ceccherini

Sinopse: Durante a Segunda Guerra, em 1944, um ex-pugilista reúne uma equipe improvável de boxeadores para desafiar os norte-americanos.

Cena do filme "Caro F Amigo" Crédito: Reprodução

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 16h50.

NO RITMO DO CORAÇÃO

119 min / Drama

Direção: Siân Heder / Elenco: Emilia Jones, Marlee Matlin, Eugenio Derbez

Sinopse: "No Ritmo do Coração" conta a história de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos. Ruby (Emilia Jones), a única pessoa da família que escuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do dia-a-dia. Na escola, ela se junta ao coral, onde acaba se envolvendo romanticamente com um de seus colegas. Com o tempo, ela percebe que tem uma grande paixão por cantar e seu professor a encoraja a tentar entrar em uma escola de música. A jovem, então, precisa decidir entre continuar ajudando sua família ou ir atrás de seus sonhos.

HORÁRIOS





Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 13h20 (domingo).





13h20 (domingo). Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 15h.





15h. Cine Jardins, sala 2 (leg): 16h45.





16h45. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h15 (quinta a terça); 19h.





21h15 (quinta a terça); 19h. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h.





21h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 18h30.



A CASA SOMBRIA

108 min / Suspense, Terror, Fantasia

Direção: David Bruckner/ Elenco: Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit

Sinopse: Em "A Casa Sombria", lutando por conta da morte inesperada de seu marido, Beth (Rebecca Hall) vive sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o melhor que pode para se manter bem, mas possui dificuldades por conta de seus sonhos. Visões perturbadoras de uma presença na casa a chamam, acenando com um fascínio fantasmagórico. Indo contra o conselho de seus amigos, ela começa a vasculhar os pertences do falecido, ansiando por respostas. O que ela descobre são segredos terríveis e um mistério que está determinada a resolver.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 18h30, 21h20.





18h30, 21h20. Cinemark Vitória, sala 6 (dub): 21h40.





21h40. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 18h30.





18h30. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 19h30, 22h.





19h30, 22h. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 19h15, 21h25 (quinta a terça).





19h15, 21h25 (quinta a terça). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 18h30, 20h45.

DE VOLTA PARA CASA

86 min /Drama

Direção: Wayne Wang / Elenco: Justin Chon, Jackie Chung, Christina July Kim

Sinopse: Em "De Volta Para Casa", o jovem escritor Chang-rae começa seu dia cuidando sozinho de sua mãe com câncer, enquanto, ao longo de um dia, prepara para a família um jantar tradicional do Ano Novo coreano que aprendeu com ela. Logo as emoções e memórias começam a vir à tona, levando-o de volta a momentos decisivos, de quando enfrentou as expectativas e planos de seus pais para ele e se impôs. Antes de seu pai e sua irmã voltarem para casa, uma visita inesperada e encontros em seu bairro em São Francisco desafiam seus sentimentos de ser o filho de seus pais.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h50.

MATE OU MORRA

101 min / Ação, Suspense, Ficção científica

Direção: Joe Carnahan / Elenco: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts

Sinopse: Em "Mate ou Morra", acompanhamos a história de Roy Pulver (Frank Grillo), um oficial da polícia aposentado que inexplicavelmente fica preso no tempo e é obrigado a vivenciar repetidamente o dia de sua morte. Enquanto tenta evitar ser morto, ele percebe que existe uma razão maior para que tudo isso aconteça.

HORÁRIOS





Cinemark Vitória, sala 6 (leg): 19h10.





19h10. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 18h55.

ESCAPE ROOM 2 - TENSÃO MÁXIMA

85 min / Terror, Suspense

Direção: Adam Robitel / Elenco: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Thomas Cocquerel

Sinopse: Em "Escape Room 2", trabalhar em equipe é a única forma de encontrar pistas e resolver os mistérios para conseguirem escapar dos cômodos repletos de armadilhas e, principalmente, salvarem suas vidas.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 15h05. Sala 8 (dub): 18h45 (quarta); 19h35, 21h50 (exceto quarta).





15h05. 18h45 (quarta); 19h35, 21h50 (exceto quarta). Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 18h.





18h. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 19h.





19h. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 20h30.





20h30. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 17h25.





17h25. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 20h45.





20h45. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (leg): 18h50.





18h50. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 17h.

PATRULHA CANINA: O FILME



86 min /Animação, Família, Aventura, Comédia

Direção: Cal Brunker / Elenco: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi

Sinopse: Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 14h15, 16h30 (quarta); 15h, 17h15 (exceto quarta).





14h15, 16h30 (quarta); 15h, 17h15 (exceto quarta). Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 14h15. Sala 5 (dub): 16h.





14h15. 16h. Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 16h30. Sala 3 (dub): 14h45 (exceto quarta).





16h30. 14h45 (exceto quarta). Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 15h45.





15h45. Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 15h45.





15h45. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 15h30, 17h30.





15h30, 17h30. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 17h.





17h. Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h55 (sábado e domingo).





14h55 (sábado e domingo). Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 17h (exceto segunda).





17h (exceto segunda). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub) 15h40 . Sala 2 (dub): 17h.





15h40 17h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h.





17h. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 18h30.





18h30. Cine Ritz Piúma (dub): 15h30 (sábado e domingo); 17h15.





15h30 (sábado e domingo); 17h15. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h (exceto segunda).





19h (exceto segunda). Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 17h40.



17h40. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta); 16h30.

SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS



122 min / Terror Ação, Fantasia

Direção: Destin Daniel Cretton / Elenco: Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina

Sinopse: Em "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", acompanhamos a história de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 17h20, 20h40. Sala 6 (dub): 15h10, 18h20, 21h30.





17h20, 20h40. 15h10, 18h20, 21h30. Cinemark Vitória, sala 3 (dub): 14h05, 17h05, 20h15 (exceto quarta); 14h20, 17h20 (quarta). Sala 5: 21h20 (leg); 18h20 (dub)(exceto quinta).





14h05, 17h05, 20h15 (exceto quarta); 14h20, 17h20 (quarta). 21h20 (leg); 18h20 (dub)(exceto quinta). Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 16h15, 19h, 21h45.





16h15, 19h, 21h45. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 15h30.





15h30. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 17h30.





17h30. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h30, 17h15, 20h15.





14h30, 17h15, 20h15. Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 18h.





18h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h30 9exceto quarta); 19h.





21h30 9exceto quarta); 19h. Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 18h.





18h. Cine Ritz Piúma (dub): 18h50.





18h50. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 20h. Sala 4 (dub): 16h10, 19h, 21h40.

PEDRO COELHO 2 - O FUGITIVO

93 min / Comédia, Aventura, Família

Direção: Will Gluck / Elenco: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo



Sinopse: Em "Pedro Coelho 2: O Fugitivo", Bea, Thomas e os coelhos construíram uma família improvisada. Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua família arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento.

HORÁRIOS





Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 14h05 (exceto segunda, terça e quarta).

FREE GUY - ASSUMINDO O CONTROLE

115 min / Comédia, Ação, Aventura

Direção: Shawn Levy / Elenco: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery



Sinopse: Em "Free Guy - Assumindo o Controle", um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game. Agora, precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

HORÁRIOS





Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 20h20.



O PODEROSO CHEFINHO 2

107 min / Animação, Comédia, Família

Direção: Tom McGrath / Elenco: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris



Sinopse: "O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família" acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

HORÁRIOS





Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h50.





14h50. Multiplex Mestre Alvaro, sala 5 (dub): 14h (sábado e domingo).





14h (sábado e domingo). Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 14h30 (sábado e domingo).





14h30 (sábado e domingo). Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h (sábado e domingo).





14h (sábado e domingo). Cine Unimed Cachoeiro, sala 3 (dub): 16h (sábado e domingo).



NASCE UMA ESTRELA

136 min / Drama, Romance

Direção: Bradley Cooper / Elenco: Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott



Sinopse: Em "Nasce Uma Estrela", Jackson Maine (Bradley Cooper) é um cantor no auge da fama. Um dia, após deixar uma apresentação, ele para em um bar para beber algo. É quando conhece Ally (Lady Gaga), uma insegura cantora que ganha a vida trabalhando em um restaurante. Jackson se encanta pela mulher e seu talento, decidindo acolhê-la debaixo de suas asas. Ao mesmo tempo em que Ally ascende ao estrelato, Jackson vive uma crise pessoal e profissional devido aos problemas com o álcool.

HORÁRIO:

Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 18h15 (quinta).

OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia

Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS





Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub): 16h (sábado e domingo).





MALIGNO

111 min / Terror, Suspense

Direção: James Wan / Elenco: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young

Sinopse: Em "Maligno", Madison (Annabelle Wallis) passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.