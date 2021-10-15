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Terça-feira (19/10) contará com Stand up Comedy de Guto Andrade

O comediante apresenta o espetáculo "Imoral" em Vitória; confira a agenda

Publicado em 

15 out 2021 às 18:37

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:37

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

TEATRO

Imoral

Espetáculo de Stand Up Comedy com Guto Andrade. Às 20h, no Vix Comedy Club (Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória). Ingresso: Primeiro lote: R$ 30 (lote 1);R$ 35 (lote 2); R$ 40 (lote 3). Venda: no site da casa. Classificação: 16 anos.

MÚSICA ON-LINE

Trio Curupira

Músicos se apresenta a partir das 19h, no perfil do Instagram @sescaovivo e no canal Sesc São Paulo. O show virtual faz parte da programação híbrida desenvolvida pelo projeto Sesc Jazz. 

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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