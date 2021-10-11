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Para curtir

Sábado (16/10) será animado por apresentação de Dj Papatinho em Vila Velha

Grupo Menos é Mais também  integra a programação cultural do dia; confira a agenda

Publicado em 

11 out 2021 às 15:56

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 15:56

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Dj Papatinho

Mais MD Chefe, Domlaike, Califfa e Akilla. A partir das 22h, no Fazenda Camping (Rod. do Sol, 2231, km 19, Jucu, Vila Velha). Ingresso: R$ 60 (normal, pista, meia, lote 2); R$ 90 (backstage, meia, lote 2). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.  

Menos é Mais

A partir das 17h, no Embrazado (Rua Joaquim Lírio,460, Praia do Canto). Ingresso: R$ 160 (único, meia, lote 5); R$ 320 (único, inteira, lote 5). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. EVENTO TEVE MUDANÇA DE LOCAL (Show ocorreria no Nook Beach Club e passou para o Embrazado). 

Leq Samba + D' Moleque + Primeira Classe

A partir das 17h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 19h. Informações: (27) 99897-4027. Classificação: 18 anos.

Chopp Samba + Leley + Nesse Clima

A partir das 17hh, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99756-9672.

Fancy Inc

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 50 (lista amiga válida até às 23h30). Venda: no site Pensa no evento. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 98170-7651.

Baile dos Gêmeos

Com Chris MC, PTK, Gustavo o brabo, Japa, Gabriel pratti, KM da Serra, GCL do Martins, Thiago Crei, Kiko da Vila. A partir das 22h, na Mansão Hibiscus (Bairro das Laranjeiras, Serra). Ingresso: R$ 40 (geral, inteira, lote 1); R$ 60 (frontstage, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket

Hight Flow

Com Chris MC, KN de VV, Brenin, Koreia, GCL, RObson moreira, Primeira Classe. A partir das 22h30, no Let's Guarapari (R. João de Barro, 315,  Nova Guarapari, Guarapari). Ingresso: R$ 30 (geral, meia, promocional); R$ 60 (geral, inteira, promocional). Venda: no site Sympla

Sheep Dj + rafael Reis + Felipe Ribeiro + Robinho Dj

A partir das 21h, no Let's Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingresso: nãoi informado. Informações: (27) 99820-3554. Classificação: 18 anos.

Samba HD + Dj Sheep + Dione e Thiago + Dj Márcio Santos

A partir das 21h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99887-7576.

Menos é Mais em Cariacica

A partir das 20h, no Matrix Hall (R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: R$ 100 (meia, pista, lote 8). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 16.

Put* Fest*

Com Djs Kerô, Euge, Thainan e farah .A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop BR, electro pop, reggaeton e 150 BPM. Ingresso: R$ 30 (lote 1); R$ 40 (lote 2). Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.

Baile do Fibonacci

Com Djs Amanda Peyneau, Julia Couto, HRQSS e Temponi. A partir das 22h, na Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória). Música: indie, funk, electropop. Ingresso: R$ 25. Venda: na portaria do evento.

MÚSICA AO VIVO

Grupo Olhar e Sedução

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. No repertório, samba  e pagode. Informações: (27) 3026-7868.

Gabriel Felipe

A partir das 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Banda 7 +

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Back To The Past

A partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Mirano Schuller e banda

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). Repertório variado. Informações: (27) 3025-1516.

Cristiano Provezani e Leah Barros

A partir das 20h, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99612-7942.

Wallace e Ticiano

A partir das 19h, na Cabana do Luiz (Av. Abido Saad, 2003, Jardim Atlântico, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3252-4883.

Nina e Alex

A partir das 20h, no Gigabyte Bar (Rua 15 de Novembro, 51, Parque Infantil, Campo Grande). No repertório, sertanejo. Couvert: R$ 8.

Banda 80 A+

A partir das 12h no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). No repertório, pop rock e surf music. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Patrícia Nascimento

A partir das 12h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha).

Cadu Caruzo + Índios Urbanos + Dj Nelson Abelha

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha).

Depovix

A partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180 - Praia da Costa, Vila Velha). No repertório, músicas do The Police. Informações: (27) 99249-8543.

INFANTIL

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla.

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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