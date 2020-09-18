Quinta-feira (24) terá apresentação digital do cantor Vitão

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Lives Musicais
Noca da Portela
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal do YouTube Sesc São Paulo.
Abertura Festival Mov.Cidade
Às 19h, no perfil no Instagram @mov.cidade. Com apresentação da jornalista Luanna Esteves, a live vai contar com performance de Úrsula Pussynail e Brisadíssima. A música ficará por conta de VK Mac, a participação do artista também estará sendo transmitida em seu perfil no Instagram @vkmac_. Para ficar por dentro do que vai rolar no evento/movimento, confira a matéria completa.
Dua Lipa - Bate papo sobre música pop
Às 19h, no canal no YouTube NPR Music. A conversa será de Jason King com a cantora. Os temas abordados vão passar pela conexão do pop com a juventude, a nostalgia e o ativismo.
Onze:20
Às 20h, no perfil no Instagram da banda. A apresentação se chama "Live Lembranças".
André Moraes
Às 22h, no aplicativo BeApp.
Cecitonio Coelho
Às 21h, em seu perfil no Instagram e Facebook. Cantando autorais e nacionais.
Cultura Conecta- Direto do Forno, Eduardo Sasquate
Apresentação musical do gênero hip-hop com influências da poesia e teatro. Às 20h15, no canal no YouTube e Facebook da Secult ES. A apresentação também poderá ser conferida na TVE. A live faz parte do projeto Cultura Conecta, que reunirá apresentações multiculturais on-line até dezembro.
Vitão
Às 20h, em seu canal no YouTube. A live será o lançamento do single "CALIFORNIA".
Teatro
A Lista
Peça com texto de Gustavo Pinheiro, direção de Guilherme Piva e atuação de Lilia Cabral e Giulia Bertolli. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10; R$ 20; R$30; R$ 50; R$ 100; R$200. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quintas e sextas de 3 a 25 de setembro.
Onde estão as mãos, esta noite
Monólogo com atuação de Karen Coelho e texto de Juliana Leite. Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso colaborativo: R$ 20; R$ 40. Venda: No site Sympla.
Literatura
Live Livros Por Lívia - "TRANSformando a literatura"
A escritora e jornalista Lívia Corbellari irá fazer um bate-papo com o autor Hugo Estanislau, escritor de "Boneca: atrás da feição oCa". O tema da conversa será a literatura de temática LGBT. A live será às 19h, no YouTube e Facebook da Secult ES, podendo ser vista também na TVE.