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Quinta-feira (24) terá apresentação digital do cantor Vitão

A agenda também contará com apresentação do cantor VK Mac, da banda Onze20 e até de Dua Lipa em bate-papo sobre música; confira a programação

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 18:31

Publicado em 

18 set 2020 às 18:31
O cantor Vitão
O cantor Vitão Crédito: Reprodução/ Twitter @vitao

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais 

Noca da Portela

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal do YouTube Sesc São Paulo.

Abertura Festival Mov.Cidade

Às 19h, no perfil no Instagram @mov.cidade. Com apresentação da jornalista Luanna Esteves, a live vai contar com performance de Úrsula Pussynail e Brisadíssima. A música ficará por conta de VK Mac, a participação do artista também estará sendo transmitida em seu perfil no Instagram @vkmac_. Para ficar por dentro do que vai rolar no evento/movimento, confira a matéria completa

Dua Lipa - Bate papo sobre música pop

Às 19h, no canal no YouTube  NPR Music. A conversa será de Jason King com a cantora. Os temas abordados vão passar pela conexão do pop com a juventude, a nostalgia e o ativismo. 

Onze:20

Às 20h, no perfil no Instagram da banda. A apresentação se chama "Live Lembranças". 

André Moraes

Às 22h, no aplicativo BeApp.

Cecitonio Coelho

Às 21h, em seu perfil no Instagram e Facebook. Cantando autorais e nacionais. 

Cultura Conecta- Direto do Forno, Eduardo Sasquate

Apresentação musical do gênero hip-hop com influências da poesia e teatro.  Às 20h15, no canal no YouTube Facebook da Secult ES. A apresentação também poderá ser conferida na TVE.  A live faz parte do projeto Cultura Conecta, que reunirá apresentações multiculturais on-line até dezembro.

Vitão

Às 20h, em seu canal no YouTube. A live será o lançamento do single "CALIFORNIA".

Teatro 

A Lista

Peça com texto de Gustavo Pinheiro, direção de Guilherme Piva e atuação de Lilia Cabral e Giulia Bertolli. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10; R$ 20; R$30; R$ 50; R$ 100; R$200. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quintas e sextas de 3 a 25 de setembro.

Onde estão as mãos, esta noite

Monólogo com atuação de Karen Coelho e texto de Juliana Leite. Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso colaborativo: R$ 20; R$ 40. Venda: No site Sympla.  

Literatura

Live Livros Por Lívia - "TRANSformando a literatura"

A escritora e jornalista Lívia Corbellari irá fazer um bate-papo com o autor Hugo Estanislau, escritor de "Boneca: atrás da feição oCa". O tema da conversa será a literatura de temática LGBT.  A live será às 19h, no YouTube e Facebook da Secult ES, podendo ser vista também  na TVE.

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