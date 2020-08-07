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O sábado (15) terá Rockestra Live Concert e Maiara & Maraisa na agenda

A programação também irá contar com apresentação digital da cantora Alcione e de Seu Jorge

Publicado em 

07 ago 2020 às 15:39

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 15:39

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa
A dupla sertaneja Maiara e Maraisa Crédito: Instagram/@maiaraemaraisa

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais 

Cecitonio Coelho

Às 22h, no perfil no Instagram do cantor no Facebook. Tocando Geraldo Azevedo. 

Banda Reite

Alcione

Às 18h, no site Vivo Rio. Com a apresentação “Tijolo por Tijolo”.  Ingressos: R$ 10. Venda: No site Eventim. 

Banda Líbanos

Companhia do Calypso

Zé Ottávio

Às 17h, no canal no YouTube do cantor. A live reunirá doações para a AADORA. 

Racyne e Rafael

Maiara e Maraisa

Circo no Ar: Ponto de Equilíbrio - Gravado

Às 22h, no canal no YouTube do Circo Voador. Transmissão do show em que a Ponto de Equilíbrio fez uma retrospectiva com seus maiores sucessos, além da participação de Falcão e Tati Portella.

Banda O’Rilley

Às 21h, no canal no YouTube da banda. Tocando Gun’s and Roses. 

Dudu Nobre

Teresa Cristina

Nego Alvaro

Jorge Aragão

Às 15h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação  "Mesa de Jorge e Samba pra Gente"

Otto

Live do Sentrinho - Toninho Geraes, Andréa Martins, Samba da Vila e e Chico Alves

Conjunto de Metais da Petrobras Sinfônica

Rockestra- Camerata Sesi

Às 14h30, na TV Gazeta. A orquestra irá tocar clássicos do rock nacionais e internacionais. Confira matéria completa. 

Make U Sweat

Seu Jorge- The Life Aquatic Studio Session - Tributo David Bowie

Às 16h, no site Ingresse. Ingressos: R$ 50. 

Rode Torres

Às 16h, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Luz Vermelha e da dupla André e Mauro. 

Teatro Online

O Gato do 303

Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla. 

Exposição digital 

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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