O sábado (15) terá Rockestra Live Concert e Maiara & Maraisa na agenda

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Lives Musicais
Cecitonio Coelho
Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Geraldo Azevedo.
Banda Reite
Alcione
Às 18h, no site Vivo Rio. Com a apresentação “Tijolo por Tijolo”. Ingressos: R$ 10. Venda: No site Eventim.
Banda Líbanos
Às 19h, no canal no YouTube da banda.
Companhia do Calypso
Às 20h, em seu canal no YouTube.
Zé Ottávio
Às 17h, no canal no YouTube do cantor. A live reunirá doações para a AADORA.
Racyne e Rafael
Às 19h, no canal no YouTube da dupla.
Maiara e Maraisa
Às 17h30, no canal no YouTube da dupla.
Circo no Ar: Ponto de Equilíbrio - Gravado
Às 22h, no canal no YouTube do Circo Voador. Transmissão do show em que a Ponto de Equilíbrio fez uma retrospectiva com seus maiores sucessos, além da participação de Falcão e Tati Portella.
Banda O’Rilley
Às 21h, no canal no YouTube da banda. Tocando Gun’s and Roses.
Dudu Nobre
Teresa Cristina
Nego Alvaro
Às 14h30, no canal no YouTube do músico.
Jorge Aragão
Às 15h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Mesa de Jorge e Samba pra Gente"
Otto
Live do Sentrinho - Toninho Geraes, Andréa Martins, Samba da Vila e e Chico Alves
Conjunto de Metais da Petrobras Sinfônica
Rockestra- Camerata Sesi
Às 14h30, na TV Gazeta. A orquestra irá tocar clássicos do rock nacionais e internacionais. Confira matéria completa.
Make U Sweat
Seu Jorge- The Life Aquatic Studio Session - Tributo David Bowie
Às 16h, no site Ingresse. Ingressos: R$ 50.
Rode Torres
Às 16h, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Luz Vermelha e da dupla André e Mauro.
Teatro Online
O Gato do 303
Às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$10; R$20; R$50; R$ 100. Venda: No site Sympla.
Exposição digital
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.