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Agenda

A sexta-feira (22/10) terá shows de John Amplificado no ES

O cantor se apresenta em Guriri e Linhares; confira a programação cultural

Publicado em 

15 out 2021 às 19:07

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 19:07

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

John Amplificado (Guriri)

A partir das 22h, no Let's Guriri (R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus). Ingresso: R$30 (térreo, único, lote 1); R$ 60 (camarote, único, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

John Amplificado (Linhares)

A partir das 20h, no Let's Linhares (Três Barras, Linhares). Ingresso: R$30 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Di Propósito

A partir das 21h, no  Recreio dos Olhos (Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória) Ingressos: R$ 30 (pista/meia), R$ 60 (pista/inteira); R$ 70 (área vip); R$ 150 (camarote open bar). Venda: no site Direta Ticket

D'Bem com A Vida + Freelance

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 21h30. Informações: (27) 99756-9672.

Mc Andinho + Nando & Michel

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40. Venda: no site Pensa no evento. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 98170-7651.

TZ da Coronel em Cariacica

A partir da 22h, na Matrix Hall (R. Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: R$ 60 (pista, meia, lote 5); R$ 100 (vip, meia, lote 5). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 16.

TZ da Coronel em Guarapari

A partir das 22h, no Let’s Guarapari (R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari). Ingresso: R$ 40 (pista, meia, lote 1), R$ 80 (pista, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

TZ da Coronel em Vitória

Mais FP do Trem Bala. A partir das 22h, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: 80 (masculino, meia, lote 3); R$ 160 (maculino, inteira, lote 3); R$ 60 (feminino, meia, lote 3); R$ 120 (feminino, inteiro, lote 3). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. ATENÇÃO, ESTE EVENTO MUDOU SEU LOCAL.

Matheus Alves (RJ) + Vick (RJ) + Beleite

Mais Cariello, Perotz, Isaque Gomes, Rd de São matheus, Pedalasamba e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (geral, meia, lote 1); R$ 80 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket.

Culture Hits

Com Djs Rodrigo Resende, Luke Hemerly e Holowatty. A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop, R&B, 150 BPM, mashup & remix. Ingresso: R$ 30 (on-line); R$ 40 (na portaria). Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.

Beat5

Com Djs Gramlik & Tonico, Bonjour, Lu Coimbra e Temponi. A partir das 22h, na Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória). Música: electropop, mashup, pop br e electro. Ingresso: R$ 25. Venda: na portaria do evento.

Samba JR + Rafael Reis

Mais Brenin, Diego Beats e pedro Schimid. A partir das 21h, no Let's Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingresso: não informado. Informações:  (27) 99820-3554. Classificação: 18 anos.

Tipo Gin

Com Pagolance, Checkmate, Isaque Gomes, Japa e Thiago Crei. A partir das 21h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: não informado. Informações: (27) 998877576

Glauco + Breno e Lucas

A partir das 23h, na Wood's (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória). Ingresso: não informado. Informações e reservas: (27) 99889-0278. Classificação 18 anos.

João Neto & Juliano + Vitor & Ramon + Dj Vinícius Fernandes

A partir das 20h, no Hangar Gastrobar (Colina de Laranjeiras, Serra). Ingresso: R$ 20. Venda: no site Lets Events.

Festival de Música Primavera Teresense

Evento que contará com shows e apresentações culturais até novembro, na Praça da Cultura (que inclui toda a área no entorno da Secretaria de Turismo e Cultura) e na Praça Primo Sancio, na Rua do Lazer. Nesta sexta-feira (22), a atração é Cultura Racional "Tributo a Tim Maia", às 20h, na Praça Primo Sancio, Rua do Lazer, Santa Teresa.

MÚSICA AO VIVO

Banda 522

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 20. No repertório, especial Vinícius de Morais. Informações: (27) 3026-7868.

Petrus Zambrotti

A partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Banda Bon Vivant

A partir das 20h, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, rock internacional. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99612-7942.

Marsu Frontini

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, rock e pop rock nacional. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Trilha

A partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Like a Boss

A partir das 20h, no Motor Rockers (R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória). 

Vinícius Caranguejo e banda

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, samba, xote, baião e ijexá. Informações: (27) 3025-1516.

Forró Raiz

A partir das 20h no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). No repertório, forró pé de serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Gustavo venturini

A partir das 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199.

Banda o Baile

A partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Praia da Costa, Vila Velha). Repertório variado. Informações: (27) 99249-8543. Couvert: R$ 20. 

Lua Miranda + Francisco Nascimento + Vítor Ramos

A partir das 19h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Tributo Marisa Monte, Vanessa da Mata e Adriana Calcanhotto. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Patricia nascimento e Beto Kastanha

A partir das 19h, na Rezzerva Choperia (Av. Central, Recanto da Sereia, Guarapari). Couvert: R$ 3. Informações: (27) 99288-4034.

Grupo Nesse Clima + Dione & Thiago

A partir das 19h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). No repertório, pagode e sertanejo. Informações: (27) 99898-1912.

Evandro & Raniery + Rodrigo Balla + Dj Junior Cavalcante

A partir das 18h, no Pinguim Music Bar (Av. Dr. Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha). Informações: (27) 99914-1321.

Rayanne

A partir das 21h30, no Bar 40 Graus (R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360.

TEATRO

Vix Comedy Convida

Noite de humor com Rafael Oliveira, Fernando Emeterio e Osmar Campbell (SP). Às 20h, no Vix Comedy Club (Rua Sete de Setembro, 269,  Centro, Vitória). Ingresso: R$ 25 (lote 1); R$ 30 (lote 2); R$ 35 (lote 3). Venda: no site da casa. Classificação: 14 anos.

MÚSICA ON-LINE

Live Carlos Papel

Apresentação gravada. A partir das 19h30, no canal no YouTube do cantor da Fina Produtora

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

Enredadas - Um Caminho Através do Tempo

Obras em bordados sobre câncer de mama desenvolvidas pelas participantes do projeto "Fazendo Arte". Aberta de modo gratuito e livre até o dia 29 de outubro. Segunda à sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10 às 14h. Exposição ocorre na Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro - antiga sede da Capitania dos Portos). 

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