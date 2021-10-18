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A quinta-feira (21/10) será de show de Tz da Coronel em Vila Velha

Peça virtual "Heróis às Avessas", com Adriana Birolli, também integra a programação cultural do dia

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 16:00

Publicado em 

18 out 2021 às 16:00

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Tz da Coronel

Evento com rapper tem início a partir das 22h, no Via Shows (Av. Est. José Júlio de Souza, Vila Velha). Ingresso: R$ 40 (setor único, meia, lote 1); R$ 80 (setor único, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos.

Samba Jr. + SambaAdm + Pagode e Cia

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 21h30. Informações: (27) 99921-7971.

TEATRO ON-LINE

Heróis às Avessas

Espetáculo virtual com atuação de Adriana Birolli e Alexandre Contini. A direção é de Diogo Camargos. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Vendqa: no site Sympla. A transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos. 

MÚSICA AO VIVO

Let´s e Banda

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. No repertório, especial Cássia Eller Informações: (27) 3026-7868.

Duets

A partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

MPBLUES

A partir das 19h30, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, MPB ao blues. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99612-7942.

Di Lucca & Fabiano

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, moda de viola. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Rolls Rock (SP)

A partir das 19h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Mustang 66

A partir das 20h, no Motor Rockers (R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória). 

Lígia Alves

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, rock nacional, internacional e MPB. Informações: (27) 3025-1516.

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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