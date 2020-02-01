Enquanto os salários caem, economia pena em criar empregos qualificados

Professor Raimundo sempre soube: o salário está curto Crédito: Reprodução da internet

Se bem atentarmos para os números relativos a empregos formais no Brasil nos últimos 15 anos vamos chegar à triste conclusão de que nossa economia está se transformando lentamente, e na crise mais aceleradamente, em uma economia de baixos salários

Entendemos, por princípio, que uma economia se movimenta, ou seja, gera dinamismo, cresce e se desenvolve tendo como fonte motora sempre o lado da demanda. E, nesse aspecto, a massa de renda apropriada pela população ocupada, considerado o componente de maior peso, desempenha papel fundamental no acionamento do consumo e também de investimentos produtivos, pela via da indução.

Analisando dados históricos do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, vamos ver que nesses últimos 15 anos o saldo entre admitidos e demitidos para faixas mais altas de salários foi negativo. A estimativa é de que cerca de 7 milhões de postos de trabalho formais nessas faixas praticamente desapareceram do mapa. A maioria dos quais no setor industrial.

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Em 2019, o saldo líquido de empregos formais atingiu 644 mil. Um número até razoável tendo em vista o histórico dos últimos quatro anos, porém, ainda muito longe de expressar uma reação capaz de sinalizar uma recuperação mais rápida dos atuais 12 milhões de desempregados . O lado mais preocupante é que a maioria desses novos postos de trabalho estão em faixas de rendimento abaixo de dois salário mínimo.