A linha 121, de Mário Cypreste a Jardim Camburi, vai ganhar reforço de três veículos a partir das 10h30 Crédito: Fábio Vicentini

Your browser does not support the audio element. Reforço de 55 ônibus na Grande Vitória neste domingo para prova do Enem

Para atender o aumento da demanda devido à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , mais 55 ônibus estarão à disposição dos usuários da Grande Vitória neste domingo (10). Serão 38 coletivos do sistema Transcol e outros 17 de linhas municipais da Capital.

A exemplo do último domingo (3), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) vai colocar mais ônibus de reserva nos terminais de integração para garantir o atendimento. Os 38 veículos a mais vão ser distribuídos nos terminais de Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Vila Velha, Ibes, São Torquato, Jardim América, Itacibá e Campo Grande, e serão liberados pela fiscalização conforme a necessidade.

Em nota, o órgão informou que, se a fiscalização identificar alguma linha com aumento de demanda, os carros serão liberados para atender à procura. Acrescentou ainda que a tabela vai obedecer o quadro horário de domingos.

Já a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que os ônibus municipais da Capital, os "verdinhos", vão ter reforço em oito linhas, com mais 17 ônibus para atender os candidatos que moram em Vitória. Confira a lista: