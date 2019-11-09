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Dia de prova!

Reforço de 55 ônibus na Grande Vitória neste domingo para prova do Enem

Haverá reforço em linhas do sistema Transcol e do município de Vitória para ajudar os candidatos que vão seguir para a prova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 22:35

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 22:35

A linha 121, de Mário Cypreste a Jardim Camburi, vai ganhar reforço de três veículos a partir das 10h30 Crédito: Fábio Vicentini
Reforço de 55 ônibus na Grande Vitória neste domingo para prova do Enem
Para atender o aumento da demanda devido à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mais 55 ônibus estarão à disposição dos usuários da Grande Vitória neste domingo (10). Serão 38 coletivos do sistema Transcol e outros 17 de linhas municipais da Capital.
A exemplo do último domingo (3), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) vai colocar mais ônibus de reserva nos terminais de integração para garantir o atendimento. Os 38 veículos a mais vão ser distribuídos nos terminais de Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Vila Velha, Ibes, São Torquato, Jardim América, Itacibá e Campo Grande, e serão liberados pela fiscalização conforme a necessidade. 

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Em nota, o órgão informou que, se a fiscalização identificar alguma linha com aumento de demanda, os carros serão liberados para atender à procura. Acrescentou ainda que a tabela vai obedecer o quadro horário de domingos. 
Já a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran)  informou que os ônibus municipais da Capital, os "verdinhos", vão ter reforço em oito linhas, com mais 17 ônibus para atender os candidatos que moram em Vitória. Confira a lista:
  • 121 - Mário Cypreste/Jardim Camburi via Reta da Penha (Horários: 10h30 / 11h10 / 11h50)
  • 122 - Maria Ortiz/Rodoviária via Av. Vitória(Horários: 10h55 / 11h35)
  • 124 - Jardim da Penha/Estrelinha Via Av. Reta da Penha(10h45 / 11h00)
  • 161 - Mário Cypreste/Atlântica Ville via Av. Maruípe(10h25 / 10h45)
  • 163 - Maria Ortiz/Parque Moscoso via Av. Maruípe(11h00 11h20)
  • 211 - Santo André/Jardim Camburi via Beira-Mar(9h33 / 10h03)
  • 241 - Mário Cypreste/Jardim Camburi via Leitão da Silva(10h20 / 10h40)
  • 310 - Santo André/Jardim Camburi via Jardim da Penha(10h40 / 11h00)

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