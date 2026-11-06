Professores tiram dúvidas on-line sobre a prova do Enem

A Rede Inspira, que reúne escolas do país inteiro, fará uma live para comentar a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que será aplicada neste domingo. A transmissão será pelo no YouTube, com a participação de professores de diferentes disciplinas.





Outra iniciativa será a disponibilização de uma Calculadora TRI, ferramenta que permitirá aos estudantes estimar a pontuação no exame a partir das respostas informadas no gabarito.





Durante a semana, as instituições da rede, que no Espírito Santo é representada pelo Primeiro Mundo, realizou série de aulões presenciais e on-line para tirar dúvidas antes da avaliação.





Segundo o diretor de Performance Acadêmica da Inspira Rede de Educadores, Helton Moreira, a preparação para o exame precisa ir além do domínio dos conteúdos cobrados. Habilidades como interpretação de textos, capacidade de análise, raciocínio lógico e resolução de problemas são importantes para um bom desempenho nas diferentes áreas do conhecimento.





“Mais do que concentrar a atenção em uma disciplina específica, os estudantes precisam desenvolver competências que são transversais ao exame. Em Matemática e Ciências da Natureza, por exemplo, é importante saber interpretar situações-problema e aplicar conceitos em diferentes contextos. Em Linguagens e Ciências Humanas, a leitura crítica e a capacidade de estabelecer relações entre temas fazem diferença. Na Redação, clareza, coerência e capacidade de argumentação são essenciais. Não basta ter um repertório amplo: é preciso saber utilizá-lo de maneira pertinente ao tema proposto”, explica.