Tanto o governo quanto o Senado falharam na reforma da Previdência

Sobram críticas para todos. Para o Planalto, que não se empenhou como deveria na articulação da Reforma da Previdência no Senado e, portanto, não pode nem mesmo lamentar a derrota, que desidratou a proposta em R$ 76,4 bilhões. E para o próprio Senado, que não se comportou como se esperava, não sendo capaz de reprisar a tramitação bem-sucedida na Câmara, quando o compromisso com o equilíbrio fiscal e com a redução de privilégios teve um protagonismo até mesmo surpreendente.