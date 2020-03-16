Congresso dá o troco em Bolsonaro, mas quem perde é o Brasil

Sessão do Congresso Nacional Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

A queda de braço institucional, colocando o governo federal e o Congresso em lados opostos, acaba de trazer, portanto, um prejuízo para as contas públicas. E é o país que sai perdendo. Uma decisão que não poderia ser mais equivocada e danosa.

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O projeto vetado pelo presidente no ano passado teve aprovação de 45 senadores e 302 deputados. A proposta em questão, indevidamente ressuscitada pelos parlamentares, é elevar de 25% para 50% do salário mínimo a renda máxima por morador da mesma residência exigida para inclusão no programa, que atualmente possui 4,6 milhões de beneficiários, entre idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

Por atingir um público tão socialmente vulnerável, o aumento da abrangência do benefício tende a parecer uma decisão humanitária. Obviamente é. Mas com a perspectiva de mais 1,6 milhão de pessoas na lista de beneficiados, o governo terá um gasto sem previsão orçamentária que terá impacto em setores essenciais. A aprovação de mais recursos para o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) é um dos exemplos em risco.

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Algo ainda mais temerário diante da crise do coronavírus , cuja evolução ainda é intangível, mas com prejuízos certos para a economia. O oportunismo dos parlamentares ignorou o contexto, colocando a demagogia acima do bom senso. Uma irresponsabilidade orçamentária com implicações não só fiscais, mas também sociais.