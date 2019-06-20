Ameaça na Ufes não pode ficar sem respostas

E por isso é preciso ter responsabilidade até mesmo na divulgação desses avisos. A precaução é virtuosa. Até o momento, não há nada concreto além da própria ameaça em um suposto, o mesmo local em que teriam sido publicados textos com avisos sobre o ataque à escola de Suzano, no início de março. Nos prints das mensagens que circularam pela internet, o autor diz que vai “matar o máximo de esquerdistas, feministas, ‘viados’ (sic) e negros que encontrar pela frente”. Acendeu-se, então, um pavio.