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Valor não revelado

XP compra fatia na Suno e reforça conteúdo sobre mercado financeiro

A Suno foi fundada em 2016 e elabora conteúdos gratuitos e pagos, como análises, notícias, livros, cursos e relatórios com recomendações de ativos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jan 2022 às 08:14

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 08:14

A XP anunciou ontem sua primeira aquisição de 2022, uma "participação minoritária estratégica" no grupo Suno, envolvendo a Suno Research, que produz conteúdo e análises sobre o mercado financeiro, e a Suno Asset, de gestão de recursos. O tamanho da fatia adquirida não foi revelado nem o valor da operação.
Os bancos de investimentos têm feito várias aquisições em empresas que produzem conteúdo sobre o setor. Um exemplo é o BTG Pactual, concorrente da XP, que em 2019 pagou R$ 72,4 milhões pela revista Exame. No ano passado, o BTG comprou a dona da Empiricus, a Universa, que reúne as empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor.
XP investimentos
XP investimentos Crédito: Divulgação | XP
Fundada em 2016, a Suno tem 280 colaboradores e mais de 150 mil clientes em suas plataformas, com uma audiência de mais de 12 milhões de pessoas em seus sites e 6 milhões de seguidores nas redes sociais. A empresa elabora conteúdos gratuitos e pagos, como análises, notícias, livros, cursos e relatórios com recomendações de ativos.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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