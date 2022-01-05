XP compra fatia na Suno e reforça conteúdo sobre mercado financeiro

A XP anunciou ontem sua primeira aquisição de 2022, uma "participação minoritária estratégica" no grupo Suno, envolvendo a Suno Research, que produz conteúdo e análises sobre o mercado financeiro, e a Suno Asset, de gestão de recursos. O tamanho da fatia adquirida não foi revelado nem o valor da operação.

Os bancos de investimentos têm feito várias aquisições em empresas que produzem conteúdo sobre o setor. Um exemplo é o BTG Pactual, concorrente da XP, que em 2019 pagou R$ 72,4 milhões pela revista Exame. No ano passado, o BTG comprou a dona da Empiricus, a Universa, que reúne as empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor.

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Fundada em 2016, a Suno tem 280 colaboradores e mais de 150 mil clientes em suas plataformas, com uma audiência de mais de 12 milhões de pessoas em seus sites e 6 milhões de seguidores nas redes sociais. A empresa elabora conteúdos gratuitos e pagos, como análises, notícias, livros, cursos e relatórios com recomendações de ativos.